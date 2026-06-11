日経225オプション8月限（11日日中） 5万9000円プットが出来高最多24枚
11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は430枚だった。うちプットの出来高が303枚と、コールの127枚を上回った。プットの出来高トップは5万9000円の24枚（1605円）。コールの出来高トップは6万4000円の21枚（3530円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +3 15 90000
2 -18 39 85000
10 90 82500
1 -56 99 80000
1 615 72500
1 -205 1040 70000
69000 7275 +1720 4
18 1700 68000
11 -260 1925 67000
1 2480 65750
1 2465 65625
4 2520 65500
1 2575 65375
6 -245 2640 65250
1 2690 65125
6 3005 65000
1 2810 64875
1 2875 64750
1 2935 64625
1 2995 64500
10 3340 64375
10 3360 64250
15 3505 64125
21 3530 64000
63500 3085 5
63000 2880 +640 10
62250 2750 5
62125 2700 5
62000 2655 +500 5
59000 1605 24
58875 1585 13
58500 1570 3
58000 1695 16
57250 1250 15
56875 1215 3
56750 1160 14
56500 1120 14
56250 1060 14
56000 1015 16
55250 925 1
54500 825 20
54250 805 20
54000 845 5
53250 790 8
52000 605 1
50000 505 +5 4
49000 405 4
48750 400 6
47500 345 12
47250 330 10
46750 325 17
46500 305 15
46250 297 11
42250 193 1
40000 156 1
39000 134 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +3 15 90000
2 -18 39 85000
10 90 82500
1 -56 99 80000
1 615 72500
1 -205 1040 70000
69000 7275 +1720 4
18 1700 68000
11 -260 1925 67000
1 2480 65750
1 2465 65625
4 2520 65500
1 2575 65375
6 -245 2640 65250
1 2690 65125
6 3005 65000
1 2810 64875
1 2875 64750
1 2935 64625
1 2995 64500
10 3340 64375
10 3360 64250
15 3505 64125
21 3530 64000
63500 3085 5
63000 2880 +640 10
62250 2750 5
62125 2700 5
62000 2655 +500 5
59000 1605 24
58875 1585 13
58500 1570 3
58000 1695 16
57250 1250 15
56875 1215 3
56750 1160 14
56500 1120 14
56250 1060 14
56000 1015 16
55250 925 1
54500 825 20
54250 805 20
54000 845 5
53250 790 8
52000 605 1
50000 505 +5 4
49000 405 4
48750 400 6
47500 345 12
47250 330 10
46750 325 17
46500 305 15
46250 297 11
42250 193 1
40000 156 1
39000 134 1
株探ニュース