　11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は430枚だった。うちプットの出来高が303枚と、コールの127枚を上回った。プットの出来高トップは5万9000円の24枚（1605円）。コールの出来高トップは6万4000円の21枚（3530円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+3　　　15　　90000　
　　 2　　 -18　　　39　　85000　
　　10　　　　　　　90　　82500　
　　 1　　 -56　　　99　　80000　
　　 1　　　　　　 615　　72500　
　　 1　　-205　　1040　　70000　
　　　　　　　　　　　　　69000　　7275 　 +1720　　　 4　
　　18　　　　　　1700　　68000　
　　11　　-260　　1925　　67000　
　　 1　　　　　　2480　　65750　
　　 1　　　　　　2465　　65625　
　　 4　　　　　　2520　　65500　
　　 1　　　　　　2575　　65375　
　　 6　　-245　　2640　　65250　
　　 1　　　　　　2690　　65125　
　　 6　　　　　　3005　　65000　
　　 1　　　　　　2810　　64875　
　　 1　　　　　　2875　　64750　
　　 1　　　　　　2935　　64625　
　　 1　　　　　　2995　　64500　
　　10　　　　　　3340　　64375　
　　10　　　　　　3360　　64250　
　　15　　　　　　3505　　64125　
　　21　　　　　　3530　　64000　
　　　　　　　　　　　　　63500　　3085 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63000　　2880 　　+640　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62250　　2750 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62125　　2700 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　62000　　2655 　　+500　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59000　　1605 　　　　　　　24　
　　　　　　　　　　　　　58875　　1585 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　58500　　1570 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1695 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　57250　　1250 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1215 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1160 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1120 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1060 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1015 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 825 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 805 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 845 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 790 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 505 　　　+5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 405 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 400 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 345 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 330 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 325 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 305 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 297 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 193 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 156 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 134 　　　　　　　 1　

株探ニュース