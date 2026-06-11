女優の山村紅葉（65）が11日、都内で小説家デビュー作「祇園の秘密 血のすり替え」（17日発売、双葉社刊）発売記念取材会に登壇した。

2時間ドラマなどで活躍し、サスペンスの女王として知られる山村が小説家デビューする。京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に「家」「血」「才能」を巡る人間ドラマ。

母は“ミステリーの女王”と称された山村美紗氏。母が筆を置いた65歳という節目の年齢で、娘が小説家デビューを飾る。「一気に書き下ろしてかなりの分量を書くのは自信がなかったんですけど、書いているうちに楽しくなって母が降りてきてくれているような気がして。店頭に並ぶのが楽しみです」と心境を語った。

美紗さんも40歳で小説家デビューし、自身も65歳での作家デビュー。幼少期に学校の宿題の読書感想文がコンクールで入賞したことがあったが母の寸評は厳しく、「文章の才能がないと思い込んでいた」というが、筆が進むにつれて執筆活動は楽しさを増したという。「『書くスピードが速いのと文章が読みやすいのはお母さんと一緒ですね』と言ってもらえたのがうれしくて、本当に母の子だったと思うとうれしくて」と同じ血を感じる部分もあった。

“山村紅葉流”の部分を問われると「意外性」とした。「やはり母もトリックとかで意外性があった。あと母はいっぱい人殺してますから、母が何人分も殺してると思うので、私はもうちょっと殺すのはやめとこうかなと…」と明かして笑いを誘った。「あと、読んだ時にみんなが気持ちよくなってほしいなと。最終的にはどの登場人物も幸せになってほしいと思ったので、その点はいろいろ考えました」と作家としての流儀を語った。

実写化の可能性について問われると「私は出たいと思ってますけれども…」と素直に吐露。「孫がどうのっていう、おばあちゃんの役だなとか思ってます」と“二刀流プラン”の実行にぬかりなかった。