俳優の柳葉敏郎と女優の松雪泰子が7月23日スタートのテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）に出演する。

空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チーム「GATE24」が日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。主演の趣里は鋭い観察眼で真実を見抜く新任の税関職員・森万智を演じる。

柳葉は「GATE24」の首席審査官・深澤然を演じる。長年、入管の現場で幾多の国際案件を経験してきたベテランの入国審査官で、定年間近ながら、エリート官僚・杉原美都里が立ちあげた「GATE24」に協力することに。最後の現場となる「GATE24」で若いメンバーに自らの経験と覚悟を託そうと力を尽くす“チームの支柱”となる。

趣里とはNHK連続テレビ小説「ブギウギ」で親子役を演じた。「彼女のバイタリティは共演した際、強く体感しました」と当時を振り返り「この作品でもそれを感じながらやっていけると思いますので、突き飛ばされないようにしっかりと頑張りたいと思います」と意気込んだ。趣里も「大尊敬、大信頼の柳葉敏郎さんと、またご一緒できることが本当に嬉しく、とても心強く感じています。大きな安心感をくださるので、またたくさん学ばせていただきたいですし、一緒に作品を作っていけることを心から楽しみにしています」と再共演を喜んでいる。

松雪は、縦割り行政の打破を掲げて「GATE24」を提案したプロジェクトの生みの親、内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里を演じる。周囲からの理解をなかなか得られず他部署から圧力をかけられる状況下でも、「GATE24」のメンバーを信じ、チームに全てを賭ける熱きエリート官僚だ。自ら上層部で戦いながら現場の「GATE24」をサポートしていく。「寄せ集めだったチームが、回を重ねるごとにどう変わっていくか。ぜひその変化も楽しみにしていてください。『ようこそ、日本へ』という言葉に、どんな誇りと覚悟が込められているか、一緒に感じていただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。