「アパ社長ごはんはサッカー日本代表のオフィシャルごはんです」――。

サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は１１日、今大会の拠点となる米テネシー州ナッシュビルのナッシュビルＳＣトレーニングセンターで調整を行った。１００人超の報道陣が取材に訪れたが、軽食として提供された「アパ社長ごはん」は“即完”した。（デジタル編集部 古和康行）

この日、報道陣の作業スペースとなる「メディアセンター」を訪れると、アパホテル社長の元谷芙美子氏の写真があしらわれたパックご飯が置かれていた。サッカーに限らず、メディアセンターが設置されるような大規模イベントでは、報道陣向けに軽食などが提供されることがある。なんとこの日は、アパ社長ごはんとともに電子レンジまで運び込まれた。

取材開始前にごはんをかきこむ関係者はさすがにいなかったが、会場で取材受け付けを済ませた報道陣は次々にアパ社長ごはんを手に取り、準備された約４０パックは「即完」状態だった。

アパホテルは２０３０年までの契約を結んでいるＪＦＡナショナルチームパートナーで、日本サッカー協会の広報によると、メディア向けには今回、「アパ社長ごはん」６００食を準備しているという。広報担当者は「こんなに少なくなるとは思わなかった」と予想以上の“売れ行き”に驚いていた。

ちなみに、ＪＦＡはこれまでワールドカップ期間中の軽食として、スナック類などを提供してきたというが、今大会は森保一監督から「メディアのみなさんも日本代表として来ているので、きちっとした仕事ができるようにしてあげなさい」との指示があり、アパ社長ごはんが提供品目に加えられたという。早速好評を博した一品は、森保監督の気遣いから誕生していた。

サッカー日本代表は６月１５日（日本時間）、米テキサス州のダラスでオランダと対戦する。