昭和歌謡グループ、SHOW−WA＆MATSURIの「僕らの口笛」が国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネートされており、11日、都内で行われる授賞式前に取材に応じた。

SHOW−WAの寺田真二郎（42）は「SHOW−WAとMATSURI。力をあわせて頑張ります」と宣言。MATSURIの小野寺翼（31）は「オールドルーキーらしく、祭りを起こしていく」と意気込んだ。

昨年はMATSURIが「アヴァンチュール中目黒」、SHOW−WAが「君の王子様」でそれぞれノミネートをされた。今年はSHOW−WAが「外せないピンキーリング」でもノミネートをされている。これに寺田は「2年連続ノミネートをされて驚いています。今年は『SHOW−WA＆MATSURI』としてもノミネート。こんなにありがたいことはない」と感謝。そして「自分たちのファンネームがルビー。最優秀賞を取れたらルビーをいただける」と期待した。

寺田はSHOW−WA＆MATSURIとして「『僕らの口笛』が多くの人の心に届いて最優秀を受賞できたらうれしい。これからも12人で頑張ります」と誓った。