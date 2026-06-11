撫でられている猫が突然引っ掻く4つの理由

1.同じ場所を触られて不快になったため

最初は気持ちよさそうにしていても、同じ場所を何度も撫でられ続けると、猫にとっては刺激が強すぎてイライラしたり、不快に感じたりすることがあります。これは愛撫誘発性攻撃行動と呼ばれ「しつこいです、やめてください」という意思表示なのです。

2.触られたくない敏感な場所だったため

お腹や足の先、しっぽなどは、猫にとって弱点であり、非常に敏感な場所です。信頼している飼い主さんであっても、これらの場所に触れられると、身を守るために反射的に手が出てしまうことがあります。

3.遊びのスイッチが入ってしまったため

動く手を見ているうちに、猫の狩猟本能が刺激されてしまうことがあります。悪気はなく、動くおもちゃを捕まえるような感覚で、ついつい爪を立てて飛びついてしまうのです。

4.体調不良や痛みを感じているため

普段は平気なのに特定の場所を触ると怒る場合、ケガや病気で痛みを感じている可能性があります。触られた痛みに驚き、反射的に引っ掻いて自分の身を守ろうとしている状態です。

もし特定の場所を触られるのを極端に嫌がるようになったり、元気がなかったりする場合は、病気やケガの可能性を疑い、早めに動物病院を受診してください。

猫が嫌がる触り方と上手な接し方

猫が嫌がる触り方

急に頭の上から手を近づけたり、大声を出して驚かせたりしながら触るのは禁物です。また、毛並みに逆らってゴシゴシと強く撫でることや、猫が寝ているときや食事をしているときに無理やり触ることも、強いストレスを与えてしまいます。

猫への上手な接し方

猫と接する時の基本は、猫が近づいてきてくれた時にだけ撫でて、それ以外はそっとしておくことです。また、あごの下などの顔周りは、十分に甘えられる関係性でないと、拒否されたり噛まれたりすることがあります。

まずは猫にとって受け入れやすい背中や、神経が集中していて喜びやすいしっぽの付け根あたりから、優しく毛並みに沿って撫でてあげるのがおすすめです。

猫のしっぽが激しく左右に振ったり、耳が後ろに寝たりしたら「やめて」のサインなので、すぐに手を離しましょう。

まとめ

猫が撫でられている時に引っ掻くのは、決して飼い主さんを嫌いになったからではありません。言葉が話せない代わりに、体を使って「そこは触らないで」「もうやめてほしいな」と一生懸命に自分の気持ちを伝えているのです。

愛猫の好む撫で方を意識し、嫌がっているサインを正しく見つけることができれば、引っ掻かれることは自然と減っていきます。焦らずゆっくりと、愛猫との信頼関係を育んでいきましょう。