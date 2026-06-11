110円で“美容成分入り”！？【Can★Do】上品ツヤの「クリームアイシャドウ」をレポ！

いまや100均コスメでも、美容成分配合のアイテムを見かける時代。気軽に試せる一方で、発色や使い心地も気になるところです。今回は【Can★Do（キャンドゥ）】で見つけた「＆.クリームアイシャドウ」をピックアップ。色味や質感を、スウォッチしながらチェックしてみました。

美容成分配合の100均クリームアイシャドウ

【Can★Do】「＆.クリームアイシャドウ」クラッシーピンク \110（税込）



ナイアシンアミドや加水分解コラーゲンなどの美容液成分を配合した、2色セットのクリームアイシャドウ。カラーは「シナモンブラウン」と「クラッシーピンク」の2種類で展開されています。今回は、淡いピンク × やわらかなブラウンの配色で、春夏の軽やかなメイクにも取り入れやすそうな「クラッシーピンク」をピックアップしました。

しっとりなめらか。指で広げやすいクリームタイプ

指で取ってみると、なめらかでしっとり感がありながら、どこかサラッとした質感。肌の上でスーッと伸びて、薄くなじむように密着する使い心地です。クリームタイプですが重たさは感じにくく、少量でも広げやすいと感じました。

自然光と直射日光で、色味とツヤ感をチェック

手元にスウォッチしてみると、肌の上にふわっと溶け込むような色づきです。自然光では、ピンクはやわらかな血色感を、ブラウンは自然な陰影を添えるような色味。直射日光では、細かなパール感がよりわかりやすく、密度のあるきらめきながらもギラギラしすぎない、上品なツヤ感を楽しめます。

甘すぎず、大人世代にも取り入れやすそう

実際にまぶたにのせてみると、ほんのりくすみ感のあるピンクで、落ち着きがありながらも血色感のある目元に。ブラウンは濃く締める色ではなく、ピンクになじんで自然な陰影を足してくれる印象。甘くなりすぎない配色で、大人世代にも取り入れやすそうです。また、クリームタイプなのでまぶたの油分を軽くおさえてから少量ずつのせると、ヨレにくく使えそうです。

淡い発色と上品なパール感で、いつものアイメイクにほんのりニュアンスを足せる「＆.クリームアイシャドウ」。110円で気軽に試せるので、クリームタイプのアイシャドウが気になっている方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F