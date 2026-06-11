敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。降板直前に浴びた2点タイムリーの場面で、右翼手カイル・タッカーの動きにファンが落胆していた。

6回までソロホームラン1本に抑えていた大谷。7回も2死までこぎつけたが一、二塁のピンチを作り、ラウに2点タイムリーを浴びた。右翼線深くへの打球で、タッカーが追いかけたが、跳ね返りに対応しようとしたのかやや緩いチャージになった。その間に一走も生還。大谷は自責点3で降板した。

X上の日本ファンは「3点目は阻止できたやろ」「走攻守揃ってるプレイヤーが謳い文句なのに」「3点目はタッカーに自責」「キビキビ追ってくれ」「もうちょいチャージしてほしいわ」「打球に対してのチャージ激弱では？」などと指摘していた。

大谷の降板直後には、三塁手マンシーのエラーで追加点を献上。9回に大谷の12号2ランが飛び出すなど反撃したが8-9と1点差で敗れた。失点を1つでも食い止めていれば、試合は分からなかった。



（THE ANSWER編集部）