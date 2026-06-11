サンリオの人気キャラクターたちが集結する大型ショッピングイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」が、6月17日（水）に銀座三越から始まり2027年1月まで全国の百貨店等を巡回する。

『HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-』開催 (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

同イベントはハローキティを中心に、ポムポムプリン、チョコキャット、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ララバイラバブルズをフィーチャーした期間限定イベントで、「チョコレート」をテーマにした限定商品をはじめ、多彩なアイテムがラインアップする。

ハートのチョコと赤いリボンがポイントの限定衣装をまとった「ぬいぐるみS」（3740円）とキーチェーンのついた「マスコット」（2640円）は、ハローキティ、ポムポムプリン、チョコキャット、マイメロディ、クロミ、シナモロールの6種類がお目見えする。

「マスコット」（2640円） (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

「ぬいぐるみS」（3740円） (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

キャラクターたちがケーキを囲んだデザインの「クリアファイル（KV）」（440円）やお菓子のパッケージのような「シャカシャカキーホルダー」（全6種 各1430円）、スイーツがモチーフの「トレーディングラバーコースター」（全6種ランダム 各880円）、「2連アクリルキーホルダー（ハローキティ）」（990円）、「おなまえきゃらんぷ」（全330種 各990円）、「PVCポーチ ケーキ サンリオキャラクターズ」（880円）なども登場する。

「クリアファイル（KV）」（440円）、「シャカシャカキーホルダー」（全6種 各1430円）、「トレーディングラバーコースター」（全6種ランダム 各880円）、「2連アクリルキーホルダー（ハローキティ）」（990円）、「おなまえきゃらんぷ」（全330種 各990円）、「PVCポーチ ケーキ サンリオキャラクターズ」（880円） (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

他にも「がまぐちポーチ」（1210円）、「なっぷさっく」（1650円）、「トートバッグ」（2750円）や、イベントでフィーチャーされているキャラクターたちがあしらわれた「Tシャツ（100/120/140/S）」（4180円）と「燕三条ステンレスタンブラー」（1万6500円）、「志満秀 シュリンプチーズクラッカー（ハローキティ）」（1566円）などのお菓子も販売される。

「がまぐちポーチ」（1210円）、「なっぷさっく」（1650円）、「トートバッグ」（2750円）、「Tシャツ（100/120/140/S）」（4180円）、「燕三条ステンレスタンブラー」（16500円）、「志満秀 シュリンプチーズクラッカー（ハローキティ）」（1566円） (C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515

「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」は銀座三越で6月17日（水）から始まり全国の百貨店等を巡回。関西ではジェイアール京都伊勢丹にて7月8日（水）から7月20日（月）まで、大丸梅田店にて9月18日（金）から10月5日（月）までの日程で開催予定となる。商品の価格は税込み。



(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665515