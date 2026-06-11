5月19日（火）から全国のファミリーマート限定で、スターバックスの新作チルドカップ「ストロベリークラッシュミルク」が期間限定販売されているのをご存じでしょうか？ そのかわいらしいパッケージ姿とともに、SNSで発売直後から話題になっている新商品なんです。

実際に飲んでみたところ、「果肉のごろっと感がいい」「超ミルキーでおいしい」という前評判通り、とてもおいしいデザートドリンクでした！

「ストロベリークラッシュミルク」

なんといっても目をひいたのが、かわいらしいパッケージデザイン。カップ全体を大きなひと粒のいちごに見立てたインパクト抜群のビジュアルは、店頭でもパッと目をひく特別感があります。

カップの中には、いちごミルクとともにクラッシュされたいちごの果肉がたっぷりと入っています。ドリンク中のいちご果肉の比率は、なんと、チルドカップシリーズ史上最大なんだとか！

しかもこのいちご、ひと粒ずつ丁寧に手摘みされているらしく、そのおかげか果肉がとてもみずみずしく、甘さとすっぱさのバランスが絶妙なんです。まろやかでコクのあるミルクと練乳に包み込まれ、超ミルキーな味わいが口いっぱいに広がります。

中身をカップに出すと、こんな感じ

果肉自体のクラッシュ度合いが控えめなのもあいまって、もはや、“飲む”というより“食べる”という表現のほうが似合います。スターバックスでは、5月11日（月）からいちご系の新作ドリンクが販売されていましたが、それらとはまた異なる味わいです。



値段も270円（税込）と比較的お手ごろなので、「ちょっとだけぜいたくしたい」という方にはぴったりなのではないでしょうか。

果肉ひとつひとつが大きくて、いちご好きはたまらない

余談ですが、こちらの商品は、いちごの風味の変化を防ぐために温め禁止となっています。SNSでは、「しっかり冷やしたほうがおいしい」という口コミもあったので、購入してその場で飲むときは、なるべく冷えているものを選んだほうがよさそうです。



「五感が満たされる」「大好きすぎてリピ確定」と、ハマる人が続出している「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」。いちごミルク好きの方は、お近くのファミリーマートに立ち寄ってみては？



（文＝桐田えこ）