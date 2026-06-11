

サッカーショップKAMO(高松市丸亀町)

ワールドカップ開幕に向け、香川でも盛り上がりを見せています。

高松市のサッカーショップでは、ワールドカップ開幕に向け、入り口に日本代表グッズの特設コーナーができています。

（大学生）

「日本代表のユニホームを買いに来ました。鎌田選手か久保選手で迷っています」

（会社員）

「堂安選手のユニホームです。直前なので1着持っておきたいなと思って買いました。（Q.日本代表はどこまでいけそう？）まあ、優勝です」

（サッカーショップKAMO高松・丸亀町グリーン店／大久保和磨 店長）

「（お客さんは）多いです。かなり多いです。すごく盛り上がりを感じます。学生ももちろんそうですけど、年配の方まで幅広い年齢層の方に来ていただいています」

数ある日本代表グッズの中でも、売れているのは、やはり定番のユニホーム。中でも人気を集めている選手は……

（サッカーショップKAMO高松・丸亀町グリーン店／大久保和磨 店長）

「強いて言うなら久保選手かなと思っています」

また、売れているのは日本代表のグッズだけではありません。

（高校生）

「いろんな国のユニホームを見に来て、僕はクリスティアーノ・ロナウドとか好きなので、そういうの見に来ました」

（サッカーショップKAMO高松・丸亀町グリーン店／大久保和磨 店長）

「普段サッカーを見ている方を中心にかっこいいユニフォームが多いので、外国のものもよく売れています。ファッションとしてユニホームを着るみたいな人も来ていただいているかなと思います」

ワールドカップの日本代表戦は、岡山・香川のイオンモールや映画館などでパブリックビューイングが開かれます。

初戦は香川のイオンシネマ綾川、第2戦はイオンシネマ高松東と岡山はイオンモール倉敷、第3戦はイオンシネマ岡山で行われます。