¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡ØÉâµ¤Ì¼¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤«¤é»×¤¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤¡¡×¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û#68
¡Ú¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¥¼¥í¤«¤é¤¼¤ó¤ÖÄ°¤¯¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡Û
¡Ø±³¤Ä¤½÷¡Ù¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ï½÷ÀÈãÈ½¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿À¯¼£ÈãÈ½¤Î²Î¤À¤Ã¤¿
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¡Ê1965Ç¯12·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¢£¡Ø°¦¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù
¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î»Ä¤ê4¶Ê¤ò°ìµ¤¤Ë¡£4¶Ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»ä¤¬¤¢¤Þ¤ê¿ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ø°¦¤Î¤³¤È¤Ð¡Ù¡£¤³¤Îº¢¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Î¥Ï¥â¤ë¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Å¤ÍÏ¿¤ê¤¹¤ë²»¶Áµ¡ºà¤â½¼¼Â¡£¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤Î¶Ê¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ï¥â¤ê¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¶Ê¡£¡Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç»îÄ°¤¹¤ë¡Û
¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ø°¦¡Ù¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Î¤Á¤Î¥é¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤¿´¶¤¸¤Î´ÑÇ°Åª¤Ê²Î»ì¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎÃÆ¤¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¦¥à¤È¤¤¤¦¸°È×³Ú´ï¤À¡£
¢£¡Ø¾Ã¤¨¤¿Îø¡Ù
¡¡BÌÌ1¶ÊÌÜ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¥ê¥ó¥´¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ø¥ë¥×¡ª¡Ù¤Î¡Ø¥¢¥¯¥È¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¡¼¡Ù¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¡Ö¥ì¥Î¥ó=¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼=¥¹¥¿¡¼¥¡¼¡×Ì¾µÁ¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¡¼¡×¤Ï¥ê¥ó¥´¤Î¤³¤È¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¸½Ìò»þÂå¤Ë¡¢¥ê¥ó¥´¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ËÍí¤ó¤À5¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢½é¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¶Ê¤À¡£Ä°¤¯¤Ù¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¡£
¢£¡Ø¥¦¥§¥¤¥È¡Ù
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¶Ê¡£
¡¡Å·²¼¤Î¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê65Ç¯6·î¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇËµÎ®Åª¤Ê¤³¤Î¶Ê¤È¤¤¤¦¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£
¡¡¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¡Ê=¤À¤ó¤À¤ó¶¯¤¯¡Ë¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¡Ê»îÄ°¥ê¥ó¥¯ºÆÀ¸»þ´Ö¡Ö1:17¡×¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ë¡£¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
¢£¡ØÉâµ¤Ì¼¡Ù
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤¡¡×¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡£Åö»þ¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ë¤È»×¤¦¡£
¡¡²Î»ì¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¡£¡ÖÉâµ¤Ì¼¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÃË¤È¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤¼¡×¡¢¤À¤«¤é¡Ö¥é¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ê¸¶Âê¡Ë=»à¤Ë¤â¤Î¤°¤ë¤¤¤ÇÆ¨¤²¤í¡×¤È»¶¡¹¤ÊÆâÍÆ¡£
¡¡Ä°¤¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤Î¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ¼¡£½Å¤Í¤é¤ì¤º²Ã¹©¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤À¸¤ÎÈþÀ¼¤¬Ä°¤±¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢°Ê¾å¡Ø¥é¥Ð¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¡Ù=Ãæ´ü¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ëÌ¾È×¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î4¶Ê°Ê³°¤ò¡£¡¡
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤«¤éºÇ¿·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤âÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¼ç¤ÊÃø¼Ô¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982-1991¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¡×¡ÖÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë 1966¡¾2023¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Î¹¥É¾Ï¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¯1980-1985¡×¡¢ºÇ¿·´©¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤²»³Ú1975¡Á¡×¤ÏÂç¹¥É¾¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£