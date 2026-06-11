元日本代表GK川島永嗣はかつて背負った「22」に

JリーグオールスターDAZNカップに出場するJ2・J3のEAST-A、B、WEST-A、Bの各選手の背番号が決定した。

お馴染みの番号をつける選手、オールスターならではの珍しい番号となった選手などが注目を集めている。

EAST-Aでは、サポーター投票でJ2・J3カテゴリ全体で最多の5万195票を得ての選出となったMF土居聖真が山形と同じ「8」に決まった。クラブ内得票数1位で出場するFW田中パウロ淳一（栃木シティ）もクラブと同じ「77」。FW小林心（ベガルタ仙台）は昨季まで仙台でつけていたドラゴンボールの孫悟空由来の「59」となった。

EAST-Bでは59歳のカズことFW三浦知良（福島ユナイテッドFC）がお馴染みの「11」に決まった。そして「10」もカズと同じ福島のMF針谷岳晃が背負うことに。元日本代表GK川島永嗣（ジュビロ磐田）は「22」、EAST-B最多得票のMF泉柊椰（RB大宮アルディージャ）は「14」となった。

WEST-AではFWパトリック（ツエーゲン金沢）が「10」、FW新谷聖基（高知ユナイテッドSC）が「9」をつける。 WEST-BではMF井上怜（テゲバジャーロ宮崎）が「10」、最多得票のGK泉森涼太（サガン鳥栖）が「1」を背負い、ベテランGK櫛引政敏（レイラック滋賀FC）は「94」と大きな番号に決まった。

背番号決定に各クラブのファンも反応。「パウロが77で安心した」「モンテのみなさんはおおむね背番号そのままで嬉しい」「心、再び背番号が悟空だ」「キングカズやはり背番号11だ」「ハリー（針谷）が10番背負うのか」「川島永嗣の22は大宮、名古屋時代の背番号」「くっしー（櫛引）の背番号94なのか」と様々なコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）