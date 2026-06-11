テレビ朝日は１１日、女優・趣里が同局系では初めて連続ドラマに主演する「大空港〜ＧＡＴＥ２４〜」（７月２３日スタート、木曜・後９時、初回拡大ＳＰ）の共演者第２弾発表を行った。

「比類なき観察眼」を持つ風変りな税関職員・森万智（趣里）ら各省庁から寄せ集められたメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「ＧＡＴＥ２４」を結成し、 法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながら、”最強の門番”をして活躍する姿を描く空港エンターテインメント。すでに共演に「ー２４」眞栄田郷敦、板垣李光人の出演が発表済みだが、チームを導く重要人物を、柳葉敏郎、松雪泰子という百戦錬磨のベテランが担うことになった。

柳葉が演じるのは、「ー２４」の優しいお父さん的存在の首席審査官・深澤然。長年、入管の現場で幾多の国際案件を経験してきたベテランの入国審査官で、定年間近という設定。趣里とは２０２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」で親子役を演じており、柳葉は「彼女のバイタリティは共演した際、強く体感しました。この作品でもそれを感じながらやっていけると思いますので、突き飛ばされないようにしっかりと頑張りたいと思います」とコメントを寄せた。

一方の趣里も「大尊敬、大信頼の柳葉敏郎さんと、またご一緒できることが本当にうれしく、とても心強く感じています。大きな安心感をくださるので、またたくさん学ばせていただきたいですし、一緒に作品を作っていけることを心から楽しみにしています」と再共演を心待ちにしている。

松雪は「ー２４」結成を提案したプロジェクトの生みの親、内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里を演じる。