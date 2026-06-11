テレビ朝日は１１日、女優・趣里が同局系では初めて連続ドラマに主演する「大空港〜ＧＡＴＥ２４〜」（７月２３日スタート、木曜・後９時、初回拡大ＳＰ）の追加キャストを発表した。

「比類なき観察眼」を持つ風変りな税関職員・森万智（趣里）ら各省庁から寄せ集められたメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「ＧＡＴＥ２４」を結成し、 法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながら、”最強の門番”をして活躍する姿を描く空港エンターテインメント。

すでに共演に「ー２４」メンバーの眞栄田郷敦、板垣李光人の出演が発表済みだが、チームを導く重要人物を、柳葉敏郎と松雪泰子という百戦錬磨のベテランが担う。

松雪が演じるのは、縦割り行政の打破を掲げて「ー２４」を提案したプロジェクトの生みの親、内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里。周囲からの理解をなかなか得られず他部署から圧力をかけられる状況下でも、「ー２４」のメンバーを信じ、チームに全てを賭ける熱きエリート官僚。自ら上層部で戦いながら現場をサポートしていく。

松雪は「普段、私たちが何気なく通り過ぎている空港の入国審査や税関の裏側に、これほど複雑な人間ドラマがあるとは…ぜひ参加させていただきたい、と素直に思いました。」とオファーを受けた際の心境を明かした。「寄せ集めだったチームが、回を重ねるごとにどう変わっていくか。ぜひその変化も楽しみにしていてください。『ようこそ、日本へ』という言葉に、どんな誇りと覚悟が込められているか、一緒に感じていただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。

趣里は松雪について「以前から作品を拝見していて憧れの存在でしたので、今回ご一緒できることをとても光栄に思っています。凛とした美しさの中に柔らかさも感じる方という印象があり、現場でたくさん刺激をいただけるのではないかなと思っています」と喜んでいる。

一方、趣里とは２０２３年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」で親子役を演じた柳葉は「ー２４」の優しいお父さん的存在の首席審査官・深澤然役で出演する。