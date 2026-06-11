【採点＆寸評】Ｊ１千葉を総チェック監督スタッフ編　堂々の最下位、小林慶行監督を「読み解く」ＭＯＭは…

Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、採点・寸評する。最終回は監督スタッフ編。

小林慶行監督【５・５】 結果も内容も堂々の最下位。チーム成績だけ見れば、「解任？」と感じるようなシーズンだったと思う。それでも、最後まで自ら掲げた“信念”を貫き続け、膿を出しに出し切った半年間を過ごした。１７年ぶりの昇格ムードから一転、選手たちに現実を突きつけ、個々の成長を促し、リバウンドメンタリティを芯から植え付けた。２０戦３勝という結果で６点台は付けられないが、Ｊ１で戦うための土台構築をブレることなくやり続けた点は支持するべき（選手もしっかりついてきている）。クラブ最長政権を更新する夏からは勝負師として、壮大な死んだふり作戦の伏線回収ができるか

大久保裕樹テクニカルディレクター（ＴＤ）【６・５】 前任者が退任し、今季から強化責任者に。冬は石尾、津久井、天笠を獲得。本人が「このタイミングでなければ獲れなかった」と話すように、まさに会心の補強だった。この夏はほぼ１人で担当とのこと。チームの命運がかかっている

クラブスタッフ（営業部）【８・０】 ＭＯＭ。昇格決定後は新規でパートナーの問い合わせが急増。その追い風を逃すことなく、昇格から約３か月で二桁件数が締結される敏腕ぶりが際立った。関係者によると、中にはクラブの親会社（背番号の色）代表が経営層同士の交流の場で、Ｊ１昇格が話題になったことがきっかけで、成約に至ったこともあったとか

※平均は５・５〜６・０点。（採点・綾部 健真）