三川町でおととし2024年、当時90歳の女性を殺害したとして、一審で懲役17年の実刑判決を受けた男の控訴審の判決公判で、仙台高等裁判所は11日、男の控訴を棄却する判決を言い渡しました。



記者リポート「事実の認定と量刑の重さが争点となった今回の裁判。被告はじっと前を見つめながら静かに判決を聞いていました」



この裁判は、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）がおととし2024年9月、三川町横山の阿部祥子さん（90）の自宅に侵入し、阿部さんの首を絞めるなどの暴行を加えて殺害した罪などに問われたものです。

一審で山形地方裁判所は2026年2月、石川被告に懲役17年の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側は「殺意があったなどとする事実認定は誤りで、量刑も不当である」と主張し控訴していました。

11日、仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で岡田健彦裁判長は、「事実認定について論理則・経験則に基づき不合理ではない」として、控訴を棄却する判決を言い渡しました。

判決を受けて、石川被告の弁護人は「上告するかは被告と相談して決める」としています。