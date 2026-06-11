Travis Japan、“7人でいることの意味”を涙とともに再確認 アメリカ旅の終わりにセドナで再会
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす12日午後4時から配信予定のEpisode9より「あらすじ」と「先行カット」が解禁された。
【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
配信もいよいよ残すところあと2話となった、Travis Japan 7人の”原点に立ち返る“夏休み。「Episode 9」では、この夏休みの期間中NoelがTeam A、Team Bとは別行動で、一人アリゾナ州セドナにあるタコス屋で修行をしている姿が明らかに。7日ぶりの再会を最高の時間にするため、絶品のタコスを囲むパーティーの準備をしながら、Team A、Team Bのメンバーを待ちわびる――。
そしていよいよ集合を果たした7人は、熱いハグでその喜びを共有すると、Noel特製のタコスや、Team Bが厳選したビールなどで乾杯。Team Aがセレクトしたターコイズなどそれぞれの旅で調達したおみやげを交換し、この旅を通して感じたことなどを語り合うことに。
それは、“7人でいることの意味”を再確認するTravis Japanにとって特別な時間。この夜、熱い思いが、涙と共にあふれ出す…。本音で向き合った彼らにとってターニングポイントとも言える、そのかけがえのない瞬間に注目だ。
【動画】久々の再会を果たし、本音を語るTravis Japan
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
そしていよいよ集合を果たした7人は、熱いハグでその喜びを共有すると、Noel特製のタコスや、Team Bが厳選したビールなどで乾杯。Team Aがセレクトしたターコイズなどそれぞれの旅で調達したおみやげを交換し、この旅を通して感じたことなどを語り合うことに。
それは、“7人でいることの意味”を再確認するTravis Japanにとって特別な時間。この夜、熱い思いが、涙と共にあふれ出す…。本音で向き合った彼らにとってターニングポイントとも言える、そのかけがえのない瞬間に注目だ。