◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽準々決勝 慶大１１―１日体大＝６回コールド＝（１１日・神宮）

５年ぶり１３度目の出場となった慶大（東京六大学）が３年ぶり１２度目出場の日体大（首都大学）を１１―１の６回コールドで下し、４強入りを果たした。１３日の準決勝では連覇を狙う東北福祉大（仙台六大学）と激突する。

「１番・中堅」で先発した丸田湊斗外野手（３年＝慶応）が中前安打、左翼線二塁打、二塁内野安打の猛打賞でチャンスメイク。３得点でコールド勝利に貢献し「１番打者としては出塁をテーマにしている。３本出たことは良かったと思います」と振り返った

慶応（神奈川）では１番打者として、２３年夏の甲子園で同校１０７年ぶりの優勝に貢献。大学での日本一に向けてもあと２勝に迫った。「大学野球を始めるにあたって、大学でも日本一を目標にして門を叩いてきた。そこが見えるところまで来ているので、意識しないことはできないと思う。チームの目標は（大学）４冠。ここを逃したら今年のチーム目標が達成できないので、日本一を取りたい」と意気込んだ。