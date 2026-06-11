“KEY TO LITがもし編集部員だったら？”コンセプトに撮影 『ベツコミ』巻頭グラビア＆インタビューに登場
5人組グループ・KEY TO LITが、12日発売の漫画雑誌『ベツコミ』7月号（小学館）巻頭グラビア＆インタビューにそろって登場する。
【別カット】彼氏感あふれる…抹茶スタンドでひと息つく井上瑞稀
センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TO LITメンバーがもし編集部だったら――というコンセプトで撮影した今回のグラビア。
オフィスでの5人のお仕事姿にメロ必至。インタビューでは、KEY TO LITをひもとく14のカギからメンバー同士の仲の良さがうかがえる回答が盛りだくさんとなっている。それぞれの社員証を含む厚紙ピンナップも付属する。
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センス、アイディア、頭脳、エンタメ力、企画力…それぞれのズバ抜けた個性とセンスで圧倒的なクリエイティブを創るKEY TO LITメンバーがもし編集部だったら――というコンセプトで撮影した今回のグラビア。
オフィスでの5人のお仕事姿にメロ必至。インタビューでは、KEY TO LITをひもとく14のカギからメンバー同士の仲の良さがうかがえる回答が盛りだくさんとなっている。それぞれの社員証を含む厚紙ピンナップも付属する。