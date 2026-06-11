連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第55回（12日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、りん(見上愛)と直美(上坂樹里)の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。

　今回は、シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りん（見上愛）の家で食事会が開かれる。直美（上坂樹里）と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす・・一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話していて・・。