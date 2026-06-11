トム・ホランド版スパイダーマンに異変、“新たな力”覚醒か 『ブランド・ニュー・デイ』場面写真解禁
俳優のトム・ホランド演じるピーター・パーカー＝スパイダーマンの活躍を描く最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日、日米同時公開）の新たな場面写真4点が解禁された。新章を迎える“親愛なる隣人”スパイダーマンに訪れる“異変”と、“新たな力の覚醒”を予感させる内容となっている。
【画像】記事内で紹介しているそのほかの場面写真
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後が舞台。恋人MJや親友ネッドら愛する人々を守るため、自らの存在を世界中の記憶から消すという究極の決断を下したピーター・パーカー。その後も“親愛なる隣人”としてニューヨークの平和を守り続けていたが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
今回解禁された場面写真には、クモの糸に囲まれながら、戸惑いとも驚きとも取れる表情を浮かべるピーターの姿が切り取られている。まるで自らの身に起きた異変を確かめるかのような眼差しをみせるピーターに訪れた変化は、“大いなる力”の覚醒なのか。
一方、ニューヨークでは不可解な犯罪が続発。誰にも自分の存在を覚えられていない孤独な状況の中でも、大切な人々を守るために戦い続けるピーターは、新たなスーツを身にまとい、戦いの最前線へと飛び込んでいく。
さらに、法で裁けない悪を圧倒的な暴力で制裁するアンチヒーロー、パニッシャーとの共闘を思わせる場面写真も公開された。容赦なく銃撃を浴びせるパニッシャーは、果たしてスパイダーマンの味方なのか、それとも別の思惑を抱えているのか。彼らが対峙する敵の正体にも注目が集まる。
そして、ピーターの“元”恋人MJとのカットも解禁。大学を卒業し、ピーターの“元”親友ネッドとルームシェアをしながら、ピーターのいない世界で充実した日々を送るMJ。誰よりも守りたい人から自身の存在を忘れられてしまったピーターは、再び自分の正体をMJに打ち明けるのか？「世界が僕を忘れても。愛する人を守り、戦う」と誓ったピーターの戦いの行方にも注目だ。
ピーターに訪れる変化はもちろん、ピーターが助けを求めることになるブルース・バナー（ハルク）の存在や、次々に襲いかかるヴィランたち、そして最大の脅威となる“見えない敵”の正体など、気になる要素が盛りだくさん。新章を迎えたスパイダーマンがどのような戦いに挑むのか、世界中のファンの注目が集まっている。
【画像】記事内で紹介しているそのほかの場面写真
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から4年後が舞台。恋人MJや親友ネッドら愛する人々を守るため、自らの存在を世界中の記憶から消すという究極の決断を下したピーター・パーカー。その後も“親愛なる隣人”としてニューヨークの平和を守り続けていたが、ある日、DNAが変異し命さえも脅かすという身体的異変に襲われる。
一方、ニューヨークでは不可解な犯罪が続発。誰にも自分の存在を覚えられていない孤独な状況の中でも、大切な人々を守るために戦い続けるピーターは、新たなスーツを身にまとい、戦いの最前線へと飛び込んでいく。
さらに、法で裁けない悪を圧倒的な暴力で制裁するアンチヒーロー、パニッシャーとの共闘を思わせる場面写真も公開された。容赦なく銃撃を浴びせるパニッシャーは、果たしてスパイダーマンの味方なのか、それとも別の思惑を抱えているのか。彼らが対峙する敵の正体にも注目が集まる。
そして、ピーターの“元”恋人MJとのカットも解禁。大学を卒業し、ピーターの“元”親友ネッドとルームシェアをしながら、ピーターのいない世界で充実した日々を送るMJ。誰よりも守りたい人から自身の存在を忘れられてしまったピーターは、再び自分の正体をMJに打ち明けるのか？「世界が僕を忘れても。愛する人を守り、戦う」と誓ったピーターの戦いの行方にも注目だ。
ピーターに訪れる変化はもちろん、ピーターが助けを求めることになるブルース・バナー（ハルク）の存在や、次々に襲いかかるヴィランたち、そして最大の脅威となる“見えない敵”の正体など、気になる要素が盛りだくさん。新章を迎えたスパイダーマンがどのような戦いに挑むのか、世界中のファンの注目が集まっている。