7人制ラグビー女子のサーキット大会「太陽生命ウィメンズシリーズ2026」の開幕前記者会見が11日、東京都内で行われ、昨季年間総合優勝したながとブルーエンジェルス主将でMVPを獲得した平野優芽、7人制女子日本代表の兼松由香ヘッドコーチ（HC）らが出席。平野は「注目してほしいところは、選手のグラウンド内外でのギャップ。グラウンドでのパワフルなプレーと、グラウンド外ではかわいい一面もあるので、見ていただきたい」とアピールした。

同シリーズは14年に始まり、今年が12回目の開催となる。日本の女子セブンズのレベル向上、選手のスキルアップ、認知度や人気拡大に大きく寄与してきており、高校時代から同大会に出場し、24年パリ五輪では主将を務めるなどシリーズとともに成長してきた平野も「（高校生）当時のビデオを見返すと、各チームがやっているラグビーのレベルが（現在は）全然違う。スピード、フィジカル、スキルで全く違うレベルになっている」と語った。

今年は今月20、21日の第1戦・熊谷大会を皮切りに、8月9日のグランドファイナル札幌大会まで全4大会でシリーズ王者を争う。その後は9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会や、今季は過去最高の総合6位で終えた国際サーキット大会「HSBC SVNS」を控えており、兼松ヘッドコーチも「来季はまた活躍した選手で（代表を）編成するので、誰にでもチャンスがある。何が強みなのか、世界で何が通用するかを、ぜひ見せてほしい」と選手に呼びかけた。