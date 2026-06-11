「ずーーっと待っていたから…」21歳フィギュア女子の“報告”にファン歓喜…「やったー！！！」「嬉しすぎるー！」

千葉百音がインスタを開設し、大きな反響を呼んだ(C)Getty Images

フィギュアスケート女子の千葉百音がインスタグラムを開設したことを報告し、ファンが喜びの声を上げている。

千葉は1枚の写真を添え「Instagramを開設させていただきました。よろしくお願いいたします。 公式SNSは、このアカウントのみです」と綴っている。

【写真】ファン歓喜！千葉百音のインスタをチェック

この知らせにはSNS上のファンからは「ん！？千葉百音のインスタ出来てる！？」「やったー！！！ 百音ちゃん公式インスタグラム」「ずーーっと待っていたから嬉しい」「嬉しすぎるー！」と続々とコメントが寄せられた。

21歳の千葉は、2月のミラノ・コルティナ五輪では4位、世界選手権では2大会連続でメダルを獲得している。次世代のエースとして期待がかかり、今回のインスタ開設は大きな反響を呼んだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]