「ずーーっと待っていたから…」21歳フィギュア女子の“報告”にファン歓喜…「やったー！！！」「嬉しすぎるー！」
千葉百音がインスタを開設し、大きな反響を呼んだ(C)Getty Images
フィギュアスケート女子の千葉百音がインスタグラムを開設したことを報告し、ファンが喜びの声を上げている。
千葉は1枚の写真を添え「Instagramを開設させていただきました。よろしくお願いいたします。 公式SNSは、このアカウントのみです」と綴っている。
【写真】ファン歓喜！千葉百音のインスタをチェック
この知らせにはSNS上のファンからは「ん！？千葉百音のインスタ出来てる！？」「やったー！！！ 百音ちゃん公式インスタグラム」「ずーーっと待っていたから嬉しい」「嬉しすぎるー！」と続々とコメントが寄せられた。
21歳の千葉は、2月のミラノ・コルティナ五輪では4位、世界選手権では2大会連続でメダルを獲得している。次世代のエースとして期待がかかり、今回のインスタ開設は大きな反響を呼んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。