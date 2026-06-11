サッカー北中米Ｗ杯が日本時間１２日午前４時にメキシコ―南アフリカで開幕する。４年に１度の祭典で注目度は高まるが、観戦していると初心者には耳慣れない用語、分かるようで分からない用語もちらほら…これを知っていれば“にわか”ファン以上…なワードをまとめて紹介します。

◆アンカー 中盤の底のポジション。一般的に２人で並ぶ場合はボランチ、１人だとアンカー。広エリアを１人でカバーするため、運動量や危機察知能力、展開力など求められる役割が多い。

◆ウィングバック（ＷＢ） ３バック採用時のサイドＭＦで大外に位置する。サイドバックとウィングの中間。主にサイドバックを本職とする選手が務めるが、攻撃的サッカーを狙う場合はウィングの選手が務めることも。

◆シャドー １トップ後方のポジション。シャドー（影の）ストライカー（点取り屋）。１トップの背後から飛び出す動き、得点力が求められる。

◆ポゼッション ボールを保持すること。「―サッカー」はボール保持時間を少しでも長くし、試合を支配しようする戦術。

◆カウンター ボール奪取の瞬間から前線に人数をかけ、ゴールを狙う戦術。速攻。「ショート―」は敵陣、「ロング―」は自陣でボールを奪う攻撃。

◆トランジション 切り替えのこと。「変化」「移行」などの意味。現代サッカーでは「攻撃から守備」「守備から攻撃」のトランジション能力がより求められるようになった。

◆ポケット 敵陣ペナルティーエリア内の、中央を除いた外側の部分。相手ＧＫとＤＦのどちらにも対応が難しいため、守る側にとって弁慶の泣きどころとなる箇所。「―を有効に使う」「―を狙う」

◆デュエル １対１の球際の争いを意味する言葉。１５〜１８年に日本代表監督を務めたハリルホジッチ氏が選手選考基準として重視したことで日本にも広まった。

◆バイタルエリア 相手ＤＦラインとＭＦの間のスペース。相手がマークに付きづらいエリアのため、攻撃側にとって狙いどころとなる。「―が空いている」「―に進入する」

◆アタッキングサード ピッチを横から３分割した際の最も敵陣側。中央はミドルサード、自陣側はディフェンシブサードと呼ぶ。

◆可変式 試合状況に応じて布陣を変動させること。３バックと４バックの併用が一般的。攻撃時にＤＦの選手がＭＦの位置に入ったり、守備時にＭＦの選手がＤＦラインに入ったりすることで布陣を変化させる戦術。

◆ＶＡＲ（ビデオ・アシスタント・レフェリー） ピッチ外で、映像を見ながらビデオ判定を行う審判員のこと。主審、副審とは通信機器を通してやり取りを行っている。

◆ＤＯＧＳＯ（ドグソ） 「決定的な得点機会の阻止」を指す言葉。「反則を受けた攻撃側の選手が相手ゴールに向かってプレーしていたか」など４要件を全て満たすと成立し、原則守備者は一発退場となる。