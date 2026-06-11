人気YouTubeグループ『コムドット』のリーダー・やまとが、自身のグッズデザインが韓国の人気アイドルグループ『TOMORROW X TOGETHER』（TXT）のメンバー、YEONJUN（ヨンジュン）のグッズに酷似していると指摘を受け、謝罪した。しかし、その謝罪文の表現をめぐり、TXTファンを中心に批判が拡大しているーー。

【写真】「本物と比較」酷似していると指摘されたキーホルダーと“本物”の『GGUM』のグッズ

『GGUM』の関連グッズと酷似するやまとのキーホルダー

発端は6月9日、やまとが自身のInstagramストーリーズに投稿したキーホルダーの写真だった。黒のパーカーを着て、風船ガムを膨らませたキャラクターのデザインで、これがヨンジュンのソロ作品『GGUM』の関連グッズと酷似していると指摘が相次いだ。

批判を受け、やまとはInstagramのストーリーズを更新。「TXTとYEONJUNのファンの皆さん 不快な思いをさせてしまって申し訳無かったです 流石にパクリすぎました 速攻で作り直します」と投稿し、デザインの酷似を認めたうえでグッズの作り直しを表明したが…。

《こんな軽い謝罪聞いたことない》

《パクリすぎましたってパクってる前提なのおかしいし全然謝ってないし道徳心どうなってんのこの人》

《流石にパクりすぎましたは謝罪で言う文ではない》

など、謝罪に対して逆にファンの怒りを買ってしまう事態に発展。

「軽い謝罪に加え特に問題視されたのは、『流石にパクリすぎました』という表現でしょう。ヨンジュンの『GGUM』は単なるキャラクター商品ではなく、ソロ作品の世界観と結びついた、アーティストにとってもファンにとっても重要な表現物です。それを軽い調子で認める言い方は、謝罪というよりノリに見えたという指摘がSNSを中心に相次ぎましたね」（スポーツ誌記者）

やまとはヨンジュンをフォローしていた

批判が広がった背景にはやまとはInstagram上でヨンジュンをフォローしていたという事実がある。ファンからは「元からグッズの存在を知っていたはず」との指摘が相次ぎ、意図的という疑念に謝罪の軽さへの不満がファンの怒りを増幅させた形だ。

ヨンジュンの『GGUM』フィギュアをめぐっては、2025年8月にも類似疑惑が取り沙汰されたことがある。韓国のアイドルグループ『ENHYPEN』ソンフンのキーリングが「ヨンジュンのグッズと似ている」とファンからクレームがあったとされる。過去の経緯もあり、韓国ファンの間では「ヨンジュンの『GGUM』フィギュアがまた」という不満が蓄積していることは間違いない。

「かつてはリーダーのやまとさんがファンによる“盗撮”に腹を立てて、激怒する動画がバズったこともありました。そういった背景も相まって相手の創作物やファンへの敬意が謝罪文から十分に感じられなかったことが、批判を大きくしたのでしょう。火消しではなく、火に油を注ぐ結果になってしまったと言えます」

しかし、問題を即座に認めて是正する姿勢を見せたことは事実。今後、新たに作り直されるグッズがどのようなデザインになるのだろうかーー。