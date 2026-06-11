乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた男性デュオ「Def Tech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。

西宮被告はソフトモヒカンに黒いスーツ姿で出廷。日焼けした顔でこくこくとうなずきながら、まっすぐ裁判官を見つめて判決を聞いた。

室橋秀紀裁判官は、大麻やコカインなど複数種類を所持し、摂取していたのも少量とはいえないと指摘。また、眠気覚ましなど安易な理由で目的別に使い分けていたことから、生活に違法薬物が相応に浸透しており、違法薬物との親和性、依存性があり、刑事責任は軽視できないとした。

一方、反省の情を示し、通院などの措置を取っていること、前科・前歴がないこと、同居している母が、マネジャーと携帯を確認するなどして監督し、今後も同居を続けていく旨の上申書を提出したことなどから執行猶予付きの判決を下した。

室橋裁判官は「今年はデビュー20周年と聞いています。予定していた仕事がなくなり打撃は小さくなかったと思います。これを機に違法薬物を断ち切って、今後もいい音楽を届けてください」と言い伝え、西宮被告は一礼して退廷した。

判決によると、2月2日に東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻3.517グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用した。