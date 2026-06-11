登録者数140万超美人YouTuber、美脚際立つミニワンピ姿の街中ショット公開「スタイル抜群」「色白で透明感レベチ」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】YouTuberのかすが6月10日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の街中ショットを公開した。
【写真】28歳美人YouTuber「誰もが振り返る可愛さ」美脚スラリのミニワンピース姿
かすは「グレーもネイビーも好き」とコメントし、2色をメインにしたコーディネートでの街中ショットを公開。襟と袖口のネイビーがアクセントとなっているグレーのミニ丈ポロワンピースからスラリと真っ直ぐな美しい脚をのぞかせ、街歩きをしている様子などを披露している。
この投稿に、ファンからは「綺麗めコーデおしゃれ」「誰もが振り返る可愛さ」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「スタイル抜群」「色白で透明感レベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人YouTuber「誰もが振り返る可愛さ」美脚スラリのミニワンピース姿
◆かす、ミニワンピから美脚スラリ
かすは「グレーもネイビーも好き」とコメントし、2色をメインにしたコーディネートでの街中ショットを公開。襟と袖口のネイビーがアクセントとなっているグレーのミニ丈ポロワンピースからスラリと真っ直ぐな美しい脚をのぞかせ、街歩きをしている様子などを披露している。
◆かすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗めコーデおしゃれ」「誰もが振り返る可愛さ」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「スタイル抜群」「色白で透明感レベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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