「10回切って倒れない木はない」出演のみりちゃむ、新ヘア披露で反響続々「前髪ぱっつん可愛すぎ」「雰囲気変わる」

「10回切って倒れない木はない」出演のみりちゃむ、新ヘア披露で反響続々「前髪ぱっつん可愛すぎ」「雰囲気変わる」