みりちゃむ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/11】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】23歳ギャルモデル「お人形さんみたい」ぱっつん前髪＆暗めカラーの新ヘア

◆みりちゃむ、新ヘア披露


6月14日に最終回を迎える日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に出演中のみりちゃむ。「そんでちょっと暗くして前髪ちょんぎった」とつづり、室内で撮影されたセルフショットを投稿。以前の前髪無し明るめのヘアカラーからトーンを落とし、前髪を綺麗に切り揃えた新しいヘアスタイルを披露している。

◆みりちゃむの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで似合ってる」「ドラマ終わっちゃうのさみしい」「前髪ぱっつん可愛すぎます」「雰囲気変わる」「ギャルな表情も最高です」「真似したくなるスタイリング」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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