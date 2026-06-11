やよい軒が“冷汁”発売、「宮崎冷汁ととり南蛮の定食」 / 毎年好評の夏季限定メニュー

定食チェーン「やよい軒」は、6月16日より夏季限定メニュー『宮崎冷汁ととり南蛮の定食』を全国の376店舗で発売する。

宮崎県で親しまれている郷土料理“冷汁”と、甘酢とタルタルソースで仕上げたジューシーなとり南蛮を一緒に楽しめる定食で、毎年好評だという。

冷汁は、煮干し･かつお･昆布のだしを合わせ、だしの旨味をしっかりと感じられる味わいに仕上げた。豆腐やきゅうりを加え、本格的な冷汁を楽しめる。

宮崎冷汁(単品)

また、別皿で提供するサバの塩焼をほぐしてごはんとともに冷汁へ加えることで、魚の旨味が広がり、より奥深い味わいになるとしている。冷汁は単品でも注文できるほか、定食のみそ汁をプラス190円で冷汁へ変更することもできる。

宮崎冷汁ととり南蛮の定食

主菜のとり南蛮は、甘酢とタルタルソースで仕上げた一品。ジューシーな鶏肉の濃厚な味わいが、さっぱりとした冷汁と相性抜群だという。

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉

◆宮崎冷汁ととり南蛮の定食 1,150円

◆宮崎冷汁(単品) 290円

◆宮崎冷汁変更 190円

【発売日】2026年6月16日

【販売店舗】全国の「やよい軒」376店舗(2026年5月末現在)