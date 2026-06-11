アジア大会開幕までちょうど100日。名古屋市内のホテルは今、どんな予約状況なのでしょうか。名古屋･栄の「名古屋ガーランドホテル」で話を伺うと…

【写真を見る】アジア大会 名古屋のホテルは開幕直前1泊4万円になる可能性も… 客室の半分は関係者の予約 現時点の価格は？

（名古屋ガーランドホテル 佐枝弘章さん）

「大会期間中（の予約）は今のところ、関係者で半分くらい埋まっている状況」

アジア大会の組織委員会から依頼を受け、大会期間中は約160ある客室の半分を関係者の予約で押さえています。一般向けは残り半分。普段は1泊8000円ほどのシングルルームも、開会式が行われる9月19日以降は、2～3万円前後の料金設定になっています。

大会直前には1泊4万円程度になる可能性も

開幕が近くなると価格はさらに上がる予想で、直前には1泊4万円程度になる可能性も。ホテルにとっては「アジア大会特需」とも言えます。



（佐枝さん）

「とてもありがたい。普段でもバンテリンドーム ナゴヤやIGアリーナでイベントがあると値段がぐっと上がるので、これだけの期間たくさん宿泊客が来るのはすごくプラス」

とはいえ、ホテル側にはこんな心配も。



（佐枝さん）

「短期間・高時給で募集がかかると、選手の宿泊拠点に清掃員が引っ張られる。部屋があっても清掃員がいないと販売できない」

「大会があるから予約が多いわけではない」

人手不足の中、清掃委託業者には普段の1.5倍ほどの費用を払わざるを得ません。大会期間中に宿泊料金が値上がりするのは、こういった背景もあるのです。



（佐枝さん）

「（宿泊料金は）1.5～3倍くらい。もっと高くなる可能性も」

ちなみに、空室はまだあるのでしょうか。ホームページでは、早めの予約を呼びかけていますが…



（佐枝さん）

「大会があるから予約が多いわけではない。愛知のかなりの人が（アジア大会を）分かっていると思うが、東京・大阪・全国の人は9月に愛知・名古屋でアジア大会があると知らない人がほとんどでは」



アジア大会まであと100日。ホテル不足も心配される中、予約の状況や価格は今後大きく動きそうです。