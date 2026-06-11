トイ・ストーリー好き必見♡クロックスから遊び心あふれる新コレクション発売

世代を超えて愛される『トイ・ストーリー』の世界観が、クロックスの人気フットウェアコレクションとして登場します。2026年6月17日（水）より発売される新作は、ジェシーやエイリアンをモチーフにした個性あふれるデザインが魅力。さらに昨年人気を集めたウッディやバズモデルも再販売され、作品ファンにはたまらないラインアップがそろいます。親子でリンクコーデを楽しめるサイズ展開にも注目です♪

人気キャラクターを再現した特別デザイン

今回のコレクションでひときわ目を引くのが、「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』／ジェシー／ブーツ」です。

価格は19,800円（税込）、サイズは22cm～31cm展開。ジェシーの衣装をイメージしたデニム柄や牛柄のデザインを採用し、バックストラップにはベルト風のメタルバックルをプラス。

さらに、赤いカウボーイハットやブルズアイ、保安官バッジなどをモチーフにした限定ジビッツ™チャーム4個が付属します。

※オンラインストア限定販売です。

価格：大人 22cm～31cm 9,900円（税込）／キッズ 18cm～21cm 8,250円（税込）／トドラー 14cm～17.5cm 7,150円（税込）

また、「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』／エイリアン／クラシック クロッグ」は、エイリアンの愛らしい表情を大胆にデザインした一足。

アンテナ付きストラップや惑星モチーフのジビッツ™チャームが作品の世界観を演出しています。家族みんなでおそろいコーデが楽しめるのも魅力です。

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ウッディ＆バズモデルも再登場

昨年好評だった人気モデルも再販売されます。

「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』／シェリフ『ウッディ』／クロッグ」は、サイズ20cm～31cm、価格9,900円（税込）。

ウッディらしいカウボーイスタイルを表現したデザインで、作品の主人公を足元で楽しめます。

「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』／バズ／クラシック クロッグ」は、サイズ20cm～31cm、価格9,900円（税込）。

宇宙を守るスペースレンジャー・バズをイメージしたカラーリングとディテールが印象的です。

さらに、自分好みにカスタマイズできるジビッツ™チャームも登場します。

トイ・ストーリー キャラクター5パック

価格：2,420円（税込）

トイ・ストーリー「ウッディ」

価格：660円（税込）

トイ・ストーリー「バズ・ライトイヤー」

価格：660円（税込）

トイ・ストーリー「ジェシー」

価格：660円（税込）

トイ・ストーリー「ブルズアイ」

価格：660円（税込）

お気に入りのキャラクターを組み合わせて、自分だけの特別な一足を完成させることができます。

クロックス公式オンラインストア



販売開始日：2026年6月17日（水）

※「ジェシー／ブーツ」はクロックス公式オンラインストア限定販売。

ABC-MART（一部店舗）



販売開始日：2026年7月1日（水）

取扱店舗：

ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA109店／ABC-MART GRAND STAGE 大阪店／ABC-MART GRAND STAGE 浦添パルコシティ店／ABC-MART 京都寺町店

家族で楽しむトイ・ストーリーの世界

今回のコレクションは、キャラクターの魅力を存分に詰め込みながらも、クロックスらしい快適な履き心地を兼ね備えた特別なシリーズです。

大人サイズからキッズ、トドラーサイズまで幅広く展開されるため、家族みんなで『トイ・ストーリー』の世界観を楽しめるのも大きな魅力。

お気に入りのジビッツ™チャームでカスタマイズしながら、この夏だけの特別な冒険気分を味わってみてはいかがでしょうか♡