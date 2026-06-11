テレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前10・10）が11日に放送され、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）がゲスト出演。同番組のナレーションを担当する妻・下平さやかアナウンサー（53）と今週2度目の“夫婦共演”を果たした。

長野氏は広島時代も含めて過去にも同番組に出演しているが、今年は「京王よみうりランド」を取り上げた8日に初登場。

オープニングでは現役時代のプレー姿の映像や通算成績なども紹介され、下平アナのナレーションで「今日は夫がお世話になります。昨シーズンで16年の現役生活を終えた長野久義さんと、今年3月で開業1周年を迎えた東京ジャイアンツタウンへ」と紹介された。

その後、“散歩人”のタレント高田純次（79）とともにジャイアンツタウンスタジアムなど施設を回った長野氏。岡本和真（現ブルージェイズ）について聞かれ「大きいです。象みたいな足してます」と紹介したり、巨人でよく食べる選手について聞かれて丸佳浩と大城卓三の名前を挙げたりしてガイド役を務めた。

また、2012年に坂本勇人と最多安打のタイトルを分け合った名場面については「僕と3本差だったんですよ、最後の試合で。僕はもうどうしても一緒に獲りたいなと思ってたんで、なるべく四球をとろうと思って打席に入って。最後（坂本が安打を）3本きっちり（打って）一緒に獲れたんで。カッコ良かったですね、はい」と“サカチョー”コンビの盟友を褒めたたえる場面もあった。

さらに、実はひそかに“ガチャガチャ好き”な長野氏が若手選手中心の品が入ったガチャガチャを自ら回して、直前に「僕の推しの選手」と口にしていた石塚裕惺のものを見事に引き当てて満面に笑みを浮かべるシーンや、高田から食リポではまず最初に「やられたね」と言い、あとからどうやられたのかを説明するのがいいと極意を伝授される場面などがオンエアされた。

そして、「京王よみうりランド」を取り上げたこの日は遊園地「よみうりランド」のマスコットキャラクター「ラッキー」のリボン型カチューシャをかぶっておちゃめに登場した長野氏。

この日も下平アナから「今日は月曜日に続き、元プロ野球選手の長野久義さんと歩きます」と紹介され、8日に続いて画面には「ナレーション 下平さやか」の上に「長野さんの妻」の文字が浮かんでいた。

長野氏と下平アナは2015年3月に結婚し、同番組は同年9月にスタート。下平アナは番組開始当初からナレーションを務めている。