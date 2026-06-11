元プロボクサーで俳優、そしてタレントとしても活躍したガッツ石松さんが、2日に肺炎のため亡くなったことを11日、所属事務所が発表しました。76歳でした。ガッツさんの功績を振り返ります。

日本プロボクシング協会などの公式サイトによると、ガッツさんは栃木県出身。1966年にプロデビューを果たしました。1970年6月と1973年9月に、世界ライト級タイトルに挑みますが敗退。その間、1972年1月に東洋ライト級タイトルを獲得しました。

本名（鈴木有二）から鈴木石松、さらにガッツ石松とリングネームを変え、1974年4月11日に、3度目の世界挑戦に臨みロドルフォ・ゴンサレス（メキシコ）にKO勝ち。日本人として初のWBC世界ライト級チャンピオンとなりました。その際、両こぶしを高々と突き上げて喜びを爆発させた姿が“ガッツポーズ”と呼ばれ、この日は『ガッツポーズの日』ともいわれています。

合羽（かっぱ）に三度笠姿で入場し、左からつなぐ速い右を自ら“幻の右”と名付けて人気を博しました。それからガッツさんは、WBC世界ライト級チャンピオンを5度防衛しました。通算戦績は51戦31勝（17KO）14敗6分です。

そして引退後は、俳優やタレントとしても活躍し、ハリウッド映画にも出演。1987年には、スティーブン・スピルバーグ監督の映画『太陽の帝国』に出演。また、1989年にはマイケル・ダグラスさんや高倉健さん、松田優作さんが出演した映画『ブラック・レイン』、テレビドラマでは『北の国から』や『おしん』にも出演していました。

また2004年には、ガッツさんの名フレーズ“ＯＫ牧場”は、世間を明るくした人に贈られる『ゆうもあ大賞』を受賞しました。