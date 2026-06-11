「別れないで」人気カップル、同棲報告に「理想の彼氏すぎてやばい」「なんだこれ、幸せだな、、」反響
カップルYouTuber・はやとともかちゃん。の横山颯人さんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。同棲開始を報告し、新居でのラブラブショットを公開しました。
【写真】はやとともかちゃん。の新居
「デートの日に車で迎えに行って、会ってすぐの笑顔も好きだったし、家に送って、『またね』って手を振る時の少し寂しそうな顔も好きだった。もう見られなくなるのは少し寂しいけど、これからは毎日一緒です」とつづり、「まだ物がなにもないから 彼女の笑い声がよく響きます」と締めくくりました。もかさんの明るい笑い声が想像できます。
コメントや引用リポストでは「『またね』がなくなる寂しさより、『おかえり』が毎日ある幸せの方が大きそうですね！」「家は家具で埋めるんじゃなくて大切な誰かの笑い声で家になっていくんだなぁ」「はやとともかちゃん無断転載されてるやん……と思ったら勘弁の本名で横転」「こんな彼氏が欲しかったんだ」「好きな男に言われたい言葉すぎる」「まじで絶対に別れないで欲しい。お願い」「ほんと理想の彼氏すぎてやばい」「なんだこれ、幸せだな、、」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】はやとともかちゃん。の新居
「好きな男に言われたい言葉すぎる」横山さんは「同棲が始まりました」と報告し、2枚の写真を投稿。新居で撮影した、彼女のもかさんとのツーショットです。1枚目では、ダブルピースをする横山さんに、もかさんが抱きついています。2枚目では2人がおいしそうに食事をしています。
コメントや引用リポストでは「『またね』がなくなる寂しさより、『おかえり』が毎日ある幸せの方が大きそうですね！」「家は家具で埋めるんじゃなくて大切な誰かの笑い声で家になっていくんだなぁ」「はやとともかちゃん無断転載されてるやん……と思ったら勘弁の本名で横転」「こんな彼氏が欲しかったんだ」「好きな男に言われたい言葉すぎる」「まじで絶対に別れないで欲しい。お願い」「ほんと理想の彼氏すぎてやばい」「なんだこれ、幸せだな、、」と、絶賛の声が寄せられました。
YouTubeでも報告5月11日、はやとともかちゃん。のYouTubeチャンネルにて『私たち同棲することになりました』と題した動画を公開。視聴者から募集した、同棲に関するアドバイスも紹介しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)