【2026球宴ファン投票】6月11日の中間発表 DeNA・山康晃、度会が3位に返り咲く
日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
セ・リーグ抑え投手部門では山粼康晃（DeNA）がマルティネス（巨人）を抜いて3位、セ・リーグ外野手部門では前日4位に転落した度会隆輝（DeNA）が1日で3位に返り咲き。
パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて1日で2位に戻った。1位・水野達稀（日本ハム）から3位・村林まで4301票差となっている。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
154,049 山野太一（ヤクルト）
146,115 高橋遥人（阪神）
67,322 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
239,084 大勢（巨人）
146,938 星知弥（ヤクルト）
56,299 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
290,475 キハダ（ヤクルト）
126,923 岩崎優（阪神）
96,394 山粼康晃（DeNA）
＜捕手＞
167,522 古賀優大（ヤクルト）
152,275 坂本誠志郎（阪神）
127,964 坂倉将吾（広島）
＜一塁手＞
307,462 大山悠輔（阪神）
139,753 オスナ（ヤクルト）
114,460 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
246,618 中野拓夢（阪神）
148,118 牧秀悟（DeNA）
104,254 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
363,353 佐藤輝明（阪神）
145,000 武岡龍世（ヤクルト）
76,112 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
223,584 長岡秀樹（ヤクルト）
207,823 村松開人（中日）
128,352 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
396,525 森下翔太（阪神）
210,234 細川成也（中日）
196,912 度会隆輝（DeNA）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
128,372 伊藤大海（日本ハム）
102,603 平良海馬（西武）
70,927 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
137,344 鈴木昭汰（ロッテ）
134,371 甲斐野央（西武）
129,982 椋木蓮（オリックス）
＜抑え投手＞
190,751 マチャド（オリックス）
140,736 横山陸人（ロッテ）
115,664 岩城颯空（西武）
＜捕手＞
195,781 田宮裕涼（日本ハム）
131,329 若月健矢（オリックス）
109,208 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
247,680 清宮幸太郎（日本ハム）
211,556 ネビン（西武）
137,372 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
182,981 太田椋（オリックス）
178,240 小川龍成（ロッテ）
145,604 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
300,325 栗原陵矢（ソフトバンク）
146,931 郡司裕也（日本ハム）
107,866 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
135,358 水野達稀（日本ハム）
131,777 友杉篤輝（ロッテ）
131,057 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
306,508 万波中正（日本ハム）
242,863 西川史礁（ロッテ）
235,236 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
263,979 レイエス（日本ハム）
190,293 柳田悠岐（ソフトバンク）
108,409 ポランコ（ロッテ）