DeNA・山康晃

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　日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　セ・リーグ抑え投手部門では山粼康晃（DeNA）がマルティネス（巨人）を抜いて3位、セ・リーグ外野手部門では前日4位に転落した度会隆輝（DeNA）が1日で3位に返り咲き。

　パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて1日で2位に戻った。1位・水野達稀（日本ハム）から3位・村林まで4301票差となっている。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

154,049　山野太一（ヤクルト）

146,115　高橋遥人（阪神）

67,322　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

239,084　大勢（巨人）

146,938　星知弥（ヤクルト）

56,299　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

290,475　キハダ（ヤクルト）

126,923　岩崎優（阪神）

96,394　山粼康晃（DeNA）

＜捕手＞

167,522　古賀優大（ヤクルト）

152,275　坂本誠志郎（阪神）

127,964　坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

307,462　大山悠輔（阪神）

139,753　オスナ（ヤクルト）

114,460　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

246,618　中野拓夢（阪神）

148,118　牧秀悟（DeNA）

104,254　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

363,353　佐藤輝明（阪神）

145,000　武岡龍世（ヤクルト）

76,112　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

223,584　長岡秀樹（ヤクルト）

207,823　村松開人（中日）

128,352　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

396,525　森下翔太（阪神）

210,234　細川成也（中日）

196,912　度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

128,372　伊藤大海（日本ハム）

102,603　平良海馬（西武）

70,927　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

137,344　鈴木昭汰（ロッテ）

134,371　甲斐野央（西武）

129,982　椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

190,751　マチャド（オリックス）

140,736　横山陸人（ロッテ）

115,664　岩城颯空（西武）

＜捕手＞

195,781　田宮裕涼（日本ハム）

131,329　若月健矢（オリックス）

109,208　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

247,680　清宮幸太郎（日本ハム）

211,556　ネビン（西武）

137,372　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

182,981　太田椋（オリックス）

178,240　小川龍成（ロッテ）

145,604　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

300,325　栗原陵矢（ソフトバンク）

146,931　郡司裕也（日本ハム）

107,866　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

135,358　水野達稀（日本ハム）

131,777　友杉篤輝（ロッテ）

131,057　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

306,508　万波中正（日本ハム）

242,863　西川史礁（ロッテ）

235,236　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

263,979　レイエス（日本ハム）

190,293　柳田悠岐（ソフトバンク）

108,409　ポランコ（ロッテ）