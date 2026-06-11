日本野球機構（NPB）は10日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

セ・リーグ抑え投手部門では山粼康晃（DeNA）がマルティネス（巨人）を抜いて3位、セ・リーグ外野手部門では前日4位に転落した度会隆輝（DeNA）が1日で3位に返り咲き。

パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて1日で2位に戻った。1位・水野達稀（日本ハム）から3位・村林まで4301票差となっている。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

154,049 山野太一（ヤクルト）

146,115 高橋遥人（阪神）

67,322 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

239,084 大勢（巨人）

146,938 星知弥（ヤクルト）

56,299 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

290,475 キハダ（ヤクルト）

126,923 岩崎優（阪神）

96,394 山粼康晃（DeNA）

＜捕手＞

167,522 古賀優大（ヤクルト）

152,275 坂本誠志郎（阪神）

127,964 坂倉将吾（広島）

＜一塁手＞

307,462 大山悠輔（阪神）

139,753 オスナ（ヤクルト）

114,460 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

246,618 中野拓夢（阪神）

148,118 牧秀悟（DeNA）

104,254 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

363,353 佐藤輝明（阪神）

145,000 武岡龍世（ヤクルト）

76,112 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

223,584 長岡秀樹（ヤクルト）

207,823 村松開人（中日）

128,352 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

396,525 森下翔太（阪神）

210,234 細川成也（中日）

196,912 度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

128,372 伊藤大海（日本ハム）

102,603 平良海馬（西武）

70,927 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

137,344 鈴木昭汰（ロッテ）

134,371 甲斐野央（西武）

129,982 椋木蓮（オリックス）

＜抑え投手＞

190,751 マチャド（オリックス）

140,736 横山陸人（ロッテ）

115,664 岩城颯空（西武）

＜捕手＞

195,781 田宮裕涼（日本ハム）

131,329 若月健矢（オリックス）

109,208 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

247,680 清宮幸太郎（日本ハム）

211,556 ネビン（西武）

137,372 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

182,981 太田椋（オリックス）

178,240 小川龍成（ロッテ）

145,604 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

300,325 栗原陵矢（ソフトバンク）

146,931 郡司裕也（日本ハム）

107,866 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

135,358 水野達稀（日本ハム）

131,777 友杉篤輝（ロッテ）

131,057 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

306,508 万波中正（日本ハム）

242,863 西川史礁（ロッテ）

235,236 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

263,979 レイエス（日本ハム）

190,293 柳田悠岐（ソフトバンク）

108,409 ポランコ（ロッテ）