具志堅用高、ガッツ石松さん追悼「とても寂しいです」【全文】
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。同日、親交のあった元ボクシングWBA世界ライトフライ級王者の具志堅用高（70）が所属事務所を通じて追悼コメントを寄せた。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツエンタープライズは「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
■追悼コメント全文
ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。
お会いするといつも朗らかで、優しく接して下さいました。
とても寂しいです。
ご冥福をお祈りいたします。
具志堅用高
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツエンタープライズは「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告。葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたといい「皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます」と伝えた。
■追悼コメント全文
ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。
お会いするといつも朗らかで、優しく接して下さいました。
とても寂しいです。
ご冥福をお祈りいたします。
具志堅用高