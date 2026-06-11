ガッツ石松さん死去、76歳 ガッツレンタカーが追悼「単なるイメージキャラクターではありませんでした」同社との歩み伝え感謝
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズがオリコンニュースの取材に答えた。ガッツレンタカーは同日、追悼のコメントを発表した。
【追悼】ガッツさんそっくり…OK牧場の看板を持つガッツレンタカーのキャラクター
同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告した。
元ボクシング世界王者の訃報にガッツレンタカーは公式サイトを更新。「このたび、ガッツレンタカーのイメージキャラクターとして長年にわたりご支援いただいたガッツ石松さんの訃報に接し、深い悲しみとともに、心より哀悼の意を表します」と悼んだ。
続けて「ガッツ石松さんは、1974年にWBC世界ライト級王座を獲得し、日本ボクシング界の歴史にその名を刻まれました。世界の強豪に果敢に挑み続け、日本人に大きな勇気と希望を与えた偉大なチャンピオンです」とし「そして世界の頂点に立たれた後も決して驕ることなく、『右手に努力、左手に感謝』という言葉を大切にし、その生き方そのもので多くの人々を魅了し続けました。挑戦することの尊さ、努力を積み重ねることの大切さ、そして支えてくださる方々への感謝を忘れない姿勢は、世代を超えて多くの人々の心に刻まれています」と伝えた。
「また、引退後はタレントとしても活躍され、その明るい笑顔と温かい人柄で日本中に元気と笑顔を届け続けてくださいました。誰からも愛され、親しまれながらも、その根底には常に努力と感謝の精神がありました。ガッツレンタカーにとっても、ガッツ石松さんは単なるイメージキャラクターではありませんでした。ブランド名にも通じる『ガッツ』の精神を体現し、私たちと共に歩み、多くのお客様や加盟店の皆様に愛され続けた、かけがえのない存在でした」と同社との歩みも紹介。
「全国の店舗で掲げられたその笑顔は、多くの人々に安心と親しみを届けるとともに、私たちに挑戦する勇気を与え続けてくださいました。その存在は、これからもガッツレンタカーの歴史とともに語り継がれていくことでしょう。私たちはこれからも、ガッツ石松さんが生涯を通じて示してくださった『努力』と『感謝』の心、そして挑戦し続ける精神を受け継ぎ、お客様に愛されるブランドであり続けられるよう努めてまいります。ガッツ石松さん、本当にありがとうございました。その偉大な功績と、私たちに残してくださった数多くの学びと勇気に、心から感謝申し上げます。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
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同社は「訃報」と題した書面を公表し、「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします」と報告した。
続けて「ガッツ石松さんは、1974年にWBC世界ライト級王座を獲得し、日本ボクシング界の歴史にその名を刻まれました。世界の強豪に果敢に挑み続け、日本人に大きな勇気と希望を与えた偉大なチャンピオンです」とし「そして世界の頂点に立たれた後も決して驕ることなく、『右手に努力、左手に感謝』という言葉を大切にし、その生き方そのもので多くの人々を魅了し続けました。挑戦することの尊さ、努力を積み重ねることの大切さ、そして支えてくださる方々への感謝を忘れない姿勢は、世代を超えて多くの人々の心に刻まれています」と伝えた。
「また、引退後はタレントとしても活躍され、その明るい笑顔と温かい人柄で日本中に元気と笑顔を届け続けてくださいました。誰からも愛され、親しまれながらも、その根底には常に努力と感謝の精神がありました。ガッツレンタカーにとっても、ガッツ石松さんは単なるイメージキャラクターではありませんでした。ブランド名にも通じる『ガッツ』の精神を体現し、私たちと共に歩み、多くのお客様や加盟店の皆様に愛され続けた、かけがえのない存在でした」と同社との歩みも紹介。
「全国の店舗で掲げられたその笑顔は、多くの人々に安心と親しみを届けるとともに、私たちに挑戦する勇気を与え続けてくださいました。その存在は、これからもガッツレンタカーの歴史とともに語り継がれていくことでしょう。私たちはこれからも、ガッツ石松さんが生涯を通じて示してくださった『努力』と『感謝』の心、そして挑戦し続ける精神を受け継ぎ、お客様に愛されるブランドであり続けられるよう努めてまいります。ガッツ石松さん、本当にありがとうございました。その偉大な功績と、私たちに残してくださった数多くの学びと勇気に、心から感謝申し上げます。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。