俳優の山村紅葉（６５）が１１日、都内で行われた小説デビュー作「祇園の秘密 血のすり替え」（６月１７日発売・双葉社）の出版記念取材会に出席した。

“ミステリーの女王”と呼ばれた母・山村美紗氏の没年齢に小説家デビューとなった経緯を聞かれ「担当編集さんから、『母が亡くなった年齢に出さないと意味が意味がない』と言われて」と冗談めかし「このお話を頂いた時は、『この年で小説を書く？』と思ったんですが、母の口癖だった『今からでも遅くない』をふと思い出して、思い切って挑戦してみることにしました」と笑顔を見せた。

祇園をテーマにしたのは映画「国宝」の影響もあったという。「２０歳の時に、母に連れられてお茶屋に行き、舞妓さんや芸妓さんと親しくさせていただいた。祇園の世界も日本固有の伝統芸能であり、華やかだけど苦しみや葛藤を若いながらも感じていたので、この世界を書いてみようと思った」と明かした。

子ども時代は、詩や作文で表彰されても「いつも母からはダメ出しをされていたので、文才は無いと思っていた」といい「私の小説を読んでも、きっと第一声はダメ出しだと思う」と笑いを誘った。そんな自身の小説の実写化について「ぜひ実現させてほしい。その時は私も何かの役で出演したいです」とアピールした。