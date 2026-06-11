6月10日、SNSの総フォロワー数が200万人を超える人気インフルエンサーのカマたく（37）が、自身のInstagramを更新した。

《出所祝い おかえりダーリン》のコメントとともに載せられたのは、男性の肩を抱く2ショット写真と、一緒に鍋を囲んだ様子を写した2枚の画像。相手の男性は、’13年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡され、その後、度重なる薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた元KAT-TUNの田中聖（40）だ。

カマたくに抱き締められながら笑顔でピースを向けている田中。しゃぶしゃぶ鍋を前に田中が笑いながら明太子を箸で持ち上げるショットでは、腕まくりをしたシャツの袖から覗いた腕や指にタトゥーがびっしりと入っていた。

「カマたくさんの同投稿に“出所祝い”とありますが、田中さんは2023年に実刑判決を受けて’24年2月に収監されています。その後、今年2月には出所していたと『SmartFlash』によって報じられています」（スポーツ紙記者）

この“出所祝い”投稿に対して、Instagramのコメント欄には

《何度やらかしても、おかえりって言ってくれる人がいたり味方してくれる人がいたりするの羨ましいぜ》

《おかえりなさ〜い！素敵な笑顔でほっこりします。》

《おまえー！！！もうかまたくさんに心配かけんなよ！！！》

《笑顔が見れてよかった。これからは身体大切に過ごせるように》

《全然関係ないのに、感慨深くてほんとに泣いちゃう》

と田中の出所を祝う声が集まっている。

田中は出所後の3月11日、弟で歌手の田中彪（34）が公開した田中一家の家族旅行動画に声のみで出演。海鮮丼に舌鼓を打ちながら、「ここ2年で1番美味い」という感想を漏らす声が収録されている。その後は自身のTikTokも開始。「ご挨拶」として投稿したラップ動画では、意味深なリリックに加え最後には中指を立てるポーズをするなど、挑発的な内容が話題を呼んだ。

「田中さんは6月1日にTikTokを更新し、《お疲れさまでした。貴方達がいないと俺はラップという道すらありませんでした。何もないただのクソガキの俺に道を作ってくれてありがとうございました》というメッセージを投稿しました。これは前日の5月31日にラストライブを終えた嵐へ向けたものだと思われます。旧ジャニーズ事務所においてラップの道を切り開いた櫻井翔（44）さんへの尊敬の念を込めたのでしょう」（芸能記者）

ラッパー・田中の今後の活動が気になるところだ――。