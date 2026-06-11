上白石萌音、ワンショルダードレスで美デコルテ際立つ ほっぺハートも照れながら披露【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】

上白石萌音、ワンショルダードレスで美デコルテ際立つ ほっぺハートも照れながら披露【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】