Aぇ! group佐野晶哉、“超最強のライバル”の存在を意識「下ネタ言うてみたり、暴言吐いてみたり」葛藤明かす
【モデルプレス＝2026/06/11】Aぇ! groupの佐野晶哉が、6月9日放送のバラエティー番組「相席食堂」（ABCテレビ、毎週火曜よる11時17分〜）に出演。“超最強のライバル”について話す場面があった。
Aぇ! group佐野、意識している“超最強のライバル”
この日の番組では「今年が大事！頑張れ！アイドル相席」と題し、2025年末に4人体制で再スタートしたAぇ! groupの最年長・末澤誠也と最年少・佐野がグループの威信を賭けてロケに挑んだ。
佐野といえば「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）の人気企画「サビだけカラオケ」にたびたび出演。両番組に出演するお笑いコンビ・千鳥の大悟は、佐野のVTRを見て「ワケの分からんこと言うて、面白いねん、コイツ」とコメント。ノブも「『次の曲で失敗したら、一生親としゃべりません』とか、無茶なこと言うのよ」と、自ら厳しいペナルティーを課すなど、佐野の破天荒な一面を明かした。
福島・二本松市で全力ロケに臨んだ佐野は、道中で「グループ組んで7年半経つんですけど」と切り出し、「なにわ男子っていう超最強のライバルがずっと前を走ってる」と告白。同じ関西を拠点に切磋琢磨してきた“ほぼ同期”のなにわ男子の存在の大きさについて触れた。
続けて「そこ（なにわ男子）がやらんこと、Aぇ! groupにしかできないことを（やろう）と思ったら、どんどんわからなくなって肩壊して。下ネタ言うてみたり、暴言吐いてみたりとか。普通のアイドルできんくなってるんですよね」と複雑な胸中を吐露した。
これに大悟は「なにわ（男子）は下ネタ言うたり、暴言吐いたりせんもんな」と笑い、ノブも「じゃあ『鬼レンチャン』って自暴自棄になってたんだ」とツッコミ。さらに大悟は「（なにわ男子を）越すためにはというか、追いつくためには、そいつらがやってないことをして、こうなったんだ。そしたらデビューがどんどん遅れたんだ」と苦笑いした。
さらにロケ中、佐野はスポーツクライミングに挑戦。「何もなしにやってもゾクゾクしないんで、自分を奮い立たせるために、もしここでミスったらマジで今までどこにも言ってない自分の暴露します！」と宣言し「なにわ男子に勝つ方が大事や」と闘志をのぞかせた。
しかし挑戦は失敗に終わり、佐野は「左乳首に…」と言いかけるも、マネージャーから「その話は事務所NG」とストップが。さらに「家賃とか…」とネタを提供しようとしたものの、それもNGになり、最終的にはグループが主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（6月12日公開）のPRを行い、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ
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Aぇ! group佐野、意識している“超最強のライバル”
◆佐野晶哉、なにわ男子は「超最強のライバル」
この日の番組では「今年が大事！頑張れ！アイドル相席」と題し、2025年末に4人体制で再スタートしたAぇ! groupの最年長・末澤誠也と最年少・佐野がグループの威信を賭けてロケに挑んだ。
福島・二本松市で全力ロケに臨んだ佐野は、道中で「グループ組んで7年半経つんですけど」と切り出し、「なにわ男子っていう超最強のライバルがずっと前を走ってる」と告白。同じ関西を拠点に切磋琢磨してきた“ほぼ同期”のなにわ男子の存在の大きさについて触れた。
続けて「そこ（なにわ男子）がやらんこと、Aぇ! groupにしかできないことを（やろう）と思ったら、どんどんわからなくなって肩壊して。下ネタ言うてみたり、暴言吐いてみたりとか。普通のアイドルできんくなってるんですよね」と複雑な胸中を吐露した。
これに大悟は「なにわ（男子）は下ネタ言うたり、暴言吐いたりせんもんな」と笑い、ノブも「じゃあ『鬼レンチャン』って自暴自棄になってたんだ」とツッコミ。さらに大悟は「（なにわ男子を）越すためにはというか、追いつくためには、そいつらがやってないことをして、こうなったんだ。そしたらデビューがどんどん遅れたんだ」と苦笑いした。
◆佐野晶哉、事務所NG
さらにロケ中、佐野はスポーツクライミングに挑戦。「何もなしにやってもゾクゾクしないんで、自分を奮い立たせるために、もしここでミスったらマジで今までどこにも言ってない自分の暴露します！」と宣言し「なにわ男子に勝つ方が大事や」と闘志をのぞかせた。
しかし挑戦は失敗に終わり、佐野は「左乳首に…」と言いかけるも、マネージャーから「その話は事務所NG」とストップが。さらに「家賃とか…」とネタを提供しようとしたものの、それもNGになり、最終的にはグループが主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（6月12日公開）のPRを行い、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
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