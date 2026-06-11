美人インフルエンサー、美脚＆デコルテ輝くノースリミニワンピ姿「透明感すごい」「夕日とのコラボレーションが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/11】男女3人組マルチクリエイターグループ・PKAのメンバー・かっぱが6月10日、自身のInstagramを更新。宮古島でのノースリーブミニワンピース姿を公開した。
【写真】25歳美人インフルエンサー「砂浜の女神」美脚輝くミニワンピースショット
かっぱは「宮古島ラスト投稿は感動した夕日」「ほんとに幸せすぎる夏の幕開けって感じの旅行でした 私どんどん夏好きになってる」と記し、旅行先の宮古島の夕日の沈む砂浜でのショットを公開。フリルが何段にも重なったベージュのノースリーブミニワンピース姿で、美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な夕日とのコラボレーションが素敵」「ひらひらワンピ可愛すぎる」「スタイル良くて憧れる」「砂浜の女神」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人インフルエンサー「砂浜の女神」美脚輝くミニワンピースショット
◆かっぱ、ノースリミニワンピ姿の砂浜ショット公開
かっぱは「宮古島ラスト投稿は感動した夕日」「ほんとに幸せすぎる夏の幕開けって感じの旅行でした 私どんどん夏好きになってる」と記し、旅行先の宮古島の夕日の沈む砂浜でのショットを公開。フリルが何段にも重なったベージュのノースリーブミニワンピース姿で、美しいスタイルを見せている。
◆かっぱの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗な夕日とのコラボレーションが素敵」「ひらひらワンピ可愛すぎる」「スタイル良くて憧れる」「砂浜の女神」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。
ゆうぴーまん（P）・かっぱ（K）・あっぷる（A）の幼馴染3人組からなるPKAは、2016年から活動を開始。日々の思い出をSNSで発信する中で、MixChannelにアップしたダンス動画から火が付き、YouTubeではメイク動画や恋バナなどの企画で同世代を中心に話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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