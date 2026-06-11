ロックバンド・ネクライトーキー、激しい動きで決めポーズ リクエストにも丁寧に対応【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/11】5人組ロックバンドのネクライトーキーが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】5人組ロックバンド、決めポーズ
ネクライトーキーは黒を基調としたロック感を感じられるクールな衣装でグリーンカーペットに登場。「激しい動きで！」と報道陣から要望を受けると、体を激しく動かしポーズを決めリクエストに応えていた。
ネクライトーキーは2017年に結成された、藤田、カズマ・タケイ、もっさ、中村郁香、朝日からなる大阪発の5人組ロックバンド。邦楽や洋楽、ゲームミュージックの要素を取り入れたポップな楽曲と、コミカルさや切なさ、毒気を含んだ歌詞、もっさのあどけなさが残る歌声で多くのリスナーを魅了している。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】5人組ロックバンド、決めポーズ
◆ネクライトーキー、激しい動きでポーズ決める
ネクライトーキーは黒を基調としたロック感を感じられるクールな衣装でグリーンカーペットに登場。「激しい動きで！」と報道陣から要望を受けると、体を激しく動かしポーズを決めリクエストに応えていた。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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