セクハラ認定で辞職の村上氏 7月の田川市長選に出馬を表明 福岡
セクハラ行為が認定され、5月に辞職した、前・田川市長の村上卓哉氏が6月11日午後、会見を開き、自身の辞職に伴う市長選への出馬を表明しました。
■前・田川市長 村上卓哉氏
「田川市長選挙に、正式に出馬する決意を固めましたので、皆様に報告させていただきます。」
7月12日に投開票が行われる田川市長選挙への出馬を表明したのは、前・田川市長の村上卓哉氏です。
■村上氏（2025年2月）
「誠に申し訳ありませんでした。」
これを受けて、村上氏は辞職届を提出し、田川市議会の採決の結果、5月31日付で市長を辞職しました。
自身にとって出直し選挙となる今回の出馬について、村上氏は。
■前・田川市長 村上卓哉氏
「辞職の決断に至った問題については、ある一定のけじめをつけたと思っています。有権者の審判を受けることが、有権者の皆さんへの一つのけじめ。やはり、その行動も起こすべきではないかと。」
田川市長選挙にはこれまでに、元学習塾経営の浦野仁氏、元県議会議員の佐々木允氏、元田川市長の二場公人氏が立候補の意向を表明しています。
告示は7月5日、投開票は7月12日に行われます。