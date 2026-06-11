セクハラ行為が認定され、5月に辞職した、前・田川市長の村上卓哉氏が6月11日午後、会見を開き、自身の辞職に伴う市長選への出馬を表明しました。



■前・田川市長 村上卓哉氏

「田川市長選挙に、正式に出馬する決意を固めましたので、皆様に報告させていただきます。」



7月12日に投開票が行われる田川市長選挙への出馬を表明したのは、前・田川市長の村上卓哉氏です。



■村上氏（2025年2月）

「誠に申し訳ありませんでした。」





2023年4月に当選し、田川市長を務めていた村上氏は、在職中に市の女性職員からセクハラを訴えられ、市が設置した第三者調査委員会は2026年5月、「公用車内で手を握る」などの行為を女性職員へのセクハラと認定しました。これを受けて、村上氏は辞職届を提出し、田川市議会の採決の結果、5月31日付で市長を辞職しました。自身にとって出直し選挙となる今回の出馬について、村上氏は。■前・田川市長 村上卓哉氏「辞職の決断に至った問題については、ある一定のけじめをつけたと思っています。有権者の審判を受けることが、有権者の皆さんへの一つのけじめ。やはり、その行動も起こすべきではないかと。」

田川市長選挙にはこれまでに、元学習塾経営の浦野仁氏、元県議会議員の佐々木允氏、元田川市長の二場公人氏が立候補の意向を表明しています。



告示は7月5日、投開票は7月12日に行われます。