ドル円１６０．５０近辺、ユーロドル１．１５５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は160.50近辺、ユーロドルは1.1550近辺で推移している。ドル円は東京午前に160.43付近まで下押しされたが、すぐに値を戻し160.50台を回復。その後はロンドン朝方にかけた高値を160.59付近に更新。16銭の狭いレンジにとどまっている。中東関連の報道に逐一反応をみせるも、流れを形成するには至らず。



ユーロドルは東京朝方に1.1526付近に下押しされた後は、買いが優勢となった。東京午前には1.1556付近まで高値を伸ばした。しかし、上値追いもここまでとなり、1.1540-50レベルでの揉み合いに落ち着いている。



NY原油先物は90ドル台から93ドル台で上に往って来い、米10年債利回りは4.5650％付近に上昇後、足元では4.54％付近に低下している。



中東情勢については米国とイランとの攻撃の応酬が伝えられている。ただ、どちらかが優位に立つような状況にもなく、ただただ中東情勢の不安定な状態が長期化することが懸念されている。



USD/JPY 160.51 EUR/USD 1.1551

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