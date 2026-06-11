欧州株 買いが先行、米ナスダック先物が時間外で一時１％高に
欧州株 買いが先行、米ナスダック先物が時間外で一時１％高に
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100 10288.62（+33.81 +0.33%）
独ＤＡＸ 24207.55（+12.24 +0.05%）
仏ＣＡＣ40 8179.79（+17.96 +0.22%）
スイスＳＭＩ 13480.48（+17.15 +0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50267.00（+277.00 +0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7323.25（+44.75 +0.61%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28818.00（+264.00 +0.92%）
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100 10288.62（+33.81 +0.33%）
独ＤＡＸ 24207.55（+12.24 +0.05%）
仏ＣＡＣ40 8179.79（+17.96 +0.22%）
スイスＳＭＩ 13480.48（+17.15 +0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50267.00（+277.00 +0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7323.25（+44.75 +0.61%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28818.00（+264.00 +0.92%）