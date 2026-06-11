欧州株　買いが先行、米ナスダック先物が時間外で一時１％高に
東京時間16:30現在
英ＦＴＳＥ100　 10288.62（+33.81　+0.33%）
独ＤＡＸ　　24207.55（+12.24　+0.05%）
仏ＣＡＣ40　 8179.79（+17.96　+0.22%）
スイスＳＭＩ　 13480.48（+17.15　+0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:30現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50267.00（+277.00　+0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7323.25（+44.75　+0.61%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28818.00（+264.00　+0.92%）