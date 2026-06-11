警察官などを装う「ニセ警察詐欺」の被害があり、山形市の20代の女性が50万円をだまし取られました。県警は電話で金銭を要求する手口への注意を呼びかけています。



県警によりますと、5月14日、山形市に住む20代の女性のスマートフォンに「＋」から始まる番号から電話があり、「八王子組織犯罪対策課のハラ」と名乗る男から、キャッシュカードの不正利用事件で指名手配されているなどとうその説明を受けました。男は捜査情報の保秘を理由に通信アプリ「Signal」のインストールを指示し、アプリ上で「守秘義務に関する誓約書」の画像を送付しました。

さらに男は、指定口座に送金して取引が失敗すれば無実が証明できるなどと持ちかけ、女性に現金50万円を振り込ませました。送金後、「送金できたということは黒だ」「検事が保釈金を払う必要があると言っている」などと追加の金銭を求める趣旨の連絡があったため、女性が不審に思い身分証の提示を求めると、アプリ上のメッセージが削除され、被害に気付いたということです。

県警は、警察官や検察官を装って金銭を要求する「ニセ警察詐欺」の手口だとして警戒を呼びかけています。警察官がビデオ通話で警察手帳や令状を見せることや、国際電話で連絡して現金を要求することはないと強調しています。電話で金の話が出た場合はいったん切って家族や警察に相談するよう求めています。