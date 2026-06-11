ラグビー日本代表の福田健太（29）とフリーアナウンサーの臼井佑奈が11日、インスタグラムを通じて結婚を発表した。

2人はともに明大出身。福田は幸せいっぱいのウエディングショットを添えて「結婚しました！明るく幸せな家庭を築いていきます。Mr. & Mrs. Fukuda」と喜びをつづった。

臼井も「We got MARRIED 少し前に結婚しました」と報告した。

福田は、1996年12月19日生まれ、茨城県出身。茗溪学園高では主将として花園に出場し、明治大学では主将として22年ぶりの大学日本一を達成した。その後、トヨタヴェルブリッツで実績を積み、2023年にはラグビーワールドカップ・フランス大会の日本代表入りを果たし、サモア戦で初キャップを獲得。2024年からは東京サントリーサンゴリアスに所属している。

臼井は1995年1月9日生まれ、神奈川県出身。明治大学を卒業後、2017年に静岡第一テレビに入社した。大学時代にはBSフジ学生キャスターとしても活動した。24年6月に同局を退社し、アメリカ・サンフランシスコの大学院へ留学。現在はフリーアナウンサーとして活動している。