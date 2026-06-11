【ユニクロ】“夏の定番”Tシャツ7種のサイズ感や生地の違いを動画で紹介「どれがあなたにぴったり？」
ユニクロ公式インスタグラムが9日、人気Tシャツのシルエットや着心地を比較した写真と動画を公開。ウィメンズ3種類、メンズ4種類のTシャツを着用した姿や生地感が分かる動画とともに紹介した。
【写真・動画】ユニクロ“夏の定番”Tシャツ7種のサイズ感＆生地の違い
投稿では、「UNIQLOのTシャツ、どれがあなたにぴったり？」と呼びかけ、各アイテムのサイズ感やフィット感、生地の特徴を比較。夏のTシャツ選びに役立つ内容となっている。
ウィメンズでは、「Uniqlo U クルーネックT」「エアリズムコットンT」「ミニT」の3種類を比較。クルーネックTは身丈61.5センチ、身幅43センチでベーシックなシルエット。厚みのあるコットン素材が特徴だ。
エアリズムコットンTは身幅が広めでゆったりとした着用感。サイドスリット入りで前後差のある裾デザインとなっており、ドライ機能も備えている。ミニTはコンパクトなサイズ感で体にフィットするシルエット。伸縮性のある素材で、すっきり着こなしたい人向けとして紹介された。
一方、メンズでは「ボクシークロップドTシャツ」「Uniqlo U エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖」「Uniqlo U クルーネックTシャツ」「Uniqlo U ドライEXクルーネックTシャツ」の4種類を比較。ボクシークロップドTシャツは身丈が短めのボックスシルエットで、しっかりとしたコットン素材を採用。エアリズムコットンオーバーサイズTシャツはドロップショルダーでゆったりとした着用感が特徴で、涼しい着心地も魅力だという。
クルーネックTシャツは比較的コンパクトなサイズ感でクリーンな印象。対してドライEXクルーネックTシャツは肩幅や袖丈にゆとりがあり、さらっとした肌離れの良い素材感が特徴として紹介された。
【写真・動画】ユニクロ“夏の定番”Tシャツ7種のサイズ感＆生地の違い
投稿では、「UNIQLOのTシャツ、どれがあなたにぴったり？」と呼びかけ、各アイテムのサイズ感やフィット感、生地の特徴を比較。夏のTシャツ選びに役立つ内容となっている。
ウィメンズでは、「Uniqlo U クルーネックT」「エアリズムコットンT」「ミニT」の3種類を比較。クルーネックTは身丈61.5センチ、身幅43センチでベーシックなシルエット。厚みのあるコットン素材が特徴だ。
一方、メンズでは「ボクシークロップドTシャツ」「Uniqlo U エアリズムコットンオーバーサイズTシャツ／5分袖」「Uniqlo U クルーネックTシャツ」「Uniqlo U ドライEXクルーネックTシャツ」の4種類を比較。ボクシークロップドTシャツは身丈が短めのボックスシルエットで、しっかりとしたコットン素材を採用。エアリズムコットンオーバーサイズTシャツはドロップショルダーでゆったりとした着用感が特徴で、涼しい着心地も魅力だという。
クルーネックTシャツは比較的コンパクトなサイズ感でクリーンな印象。対してドライEXクルーネックTシャツは肩幅や袖丈にゆとりがあり、さらっとした肌離れの良い素材感が特徴として紹介された。